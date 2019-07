Taranto | 83 pachistani sbarcati nell' isola di San Pietro

ilgiornale

(Di sabato 6 luglio 2019) Emanuela Carucci L’area è soggetta al controllo della Marina Militare. Migranti trasferiti all’hotspot A poco più di un mese di distanza dallo sbarco di settantatré pakistani a Torre Colimena, la zona balneare di Avetrana, in provincia di, questa mattina sonosull'di San, nel Golfo dia pochissime miglia dalla città, ottantatré migranti pakistani di cui dodici minori non accompagnati. I migranti, dichiara il Comune in una nota, sono stati trasferiti all'hotspot del capoluogo pugliese - allestito nel porto - e sono state avviate le procedure di identificazione. Sempre il Comune ha attivatoa notte la macchina organizzativa già collaudata in passato e gestita dal comandante Matichecchia. Su disposizione del sindaco Rinaldo Melucci e su richiesta del prefetto di, Antoa Bellomo, sono stati garantiti assistenza sanitaria e ...

