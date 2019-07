Le tende da campeggio più tecnologiche del mondo

wired

(Di sabato 6 luglio 2019) Per escursioni in montagna e al mare, l’accessorio numero uno che non deve mancare a chi non ha prenotato l’albergo è la tenda. Questa è il fulcro attorno a cui ruota la buona riuscita della vacanza, motivo per cui va scelta in maniera oculata: deve assicurare comfort, isolare a livello termico, acustico e luminoso. E possibilmente non devastare la schiena di chi vi dorme dentro. È importante anche che sia pratica da montare e da smontare, per evitare stress di inizio e fine vacanza che potrebbero vanificare tutto il relax accumulato (o ancora da accumulare). Per rispondere a tutte le sopracitate esigenze, abbiamo selezionato 10dotate di caratteristiche, innovazioni, tecnologia e optional da farvi strabuzzare gli occhi. Da quella che brilla di notte grazie a un tessuto esterno fatto di fibre ottiche con led multicolori integrati a quella che esce istantaneamente da uno zaino in ...

