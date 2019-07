Le interviste di Carola Rackete a Repubblica | Guardian e Der Spiegel 

agi

(Di sabato 6 luglio 2019) La capitana della Sea-Watch ha rilasciato un'intervista ad alcuni giornali europei. Der Spiegel le ha dedicato anche la copertina dell'ultimo numero di luglio mentre è stataa raccogliere per l'Italia la sua testimonianza: “Non è vero che sono ricca, mio padre è un conservatore e abbiamo idee diverse. Salvini? Il tono delle sue idee è pericoloso” "Abbiamo abbattuto un muro. Quello innalzato in mare dal Decreto sicurezza bis. Siamo stati costretti a farlo. Talvolta servono azioni di disobbedienza civile per affermare diritti umani e portare leggi sbagliate di fronte a un giudice": lo ha dichiarato, la 31enne capitana della nave Ong Sea Watch 3, in un'intervista a. "In Germania", ha aggiunto, "sappiamo bene che ci sono stati dei periodi bui in cui i tedeschi seguivano leggi e divieti che non andavano bene: solo per il fatto che qualcosa ...

