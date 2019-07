Ambiente | Papa Francesco | “basta indifferenza di fronte a questo scempio | gravi

meteoweb.eu

(Di sabato 6 luglio 2019) Sulla questione Amazzonia e sulla cura della ‘casa comune’ non ci può più essere, anche la Chiesa deve farsi sentire. Lo ammonisce ancora una volta ilnel messaggio al II Forum delle comunità Laudato si’ in corso ad Amatrice. “Ciò che sta accadendo in Amazzonia – avverte il– avrà ripercussioni a livello planetario, ma già ha prostrato migliaia di uomini e di donne derubate del loro territorio, divenute straniere nella propria terra, depauperate della propria cultura e delle proprie tradizioni, spezzando l’equilibrio millenario che univa quei popoli alla loro terra”. Da qui l’appello del Pontefice: ” L’uomo non può restare spettatore indifferente dinanzi a, né tanto meno la Chiesa può restare muta: il grido dei poveri deve risuonare sulla sua bocca, come già San Paolo VI evidenziava ...

