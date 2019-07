Alan Kurdi verso Lampedusa | notificato divieto ingresso

Alan Kurdi verso Lampedusa - la Gdf intima l'alt : possibile nuovo caso Sea Watch : La nave Alan Kurdi viaggia verso Lampedusa e potrebbe avere la ferma intenzione di accedere al porto italiano, anche senza l'autorizzazione da parte del governo italiano. Cresce, dunque, il rischio che, a breve, ci si potrebbe trovare nuovamente di fronte ad un caso analogo a quello della Sea Watch. In quel caso il comandante Carola Rackete, noncurante del blocco navale della Guardia di Finanza e delle conseguenze a suo carico, ha scelto di ...

L'Alan Kurdi verso Lampedusa : «Non temiamo Salvini». La nave Alex chiede di entrare in porto : La ong tedesca: « Abbiamo urgente bisogno di un porto sicuro». Il ministro dell'Interno a Milano: «Pronti a ridiscutere da soli il Trattato di Dublino»

L'Alan Kurdi verso Lampedusa : «Non temiamo Salvini». Il Viminale vieta l’ingresso in acque italiane : La ong tedesca: « Abbiamo urgente bisogno di un porto sicuro. In Germania più di 70 città pronte ad accogliere le persone salvate». A bordo della nave ci sono 65 migranti soccorsi venerdì a largo della Libia

Alan Kurdi verso Lampedusa : "Si applica la legge del mare" | Alex ferma con 54 naufraghi a bordo - l'armatore a Tgcom24 : "Da Salvini solo bugie - aspettavamo la Marina" : L'imbarcazione della Ong tedesca Sea-Eye sfida il governo, che venerdì aveva vietato l'accesso all'imbarcazione nei porti italiani. Stallo per la barca della 'Ong italiana "Mediterranea": sono fermi in acque internazionali da più di 24 ore