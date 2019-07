Protesta a ritmo di samba del comitato Pigneto-Prenestino

romadailynews

(Di venerdì 5 luglio 2019) Roma – Un’esibizione adiper attirare di nuovo l’attenzione su due questioni che stanno a cuore. Ildi quartierenon molla la presa e continua la sua battaglia per il ripristino del capolinea del bus 81 a piazza Roberto Malatesta e per la riqualificazione della stessa piazza. Per questo, nella serata di ieri, ha chiamato a esibirsi il gruppo musicale Mistura Maneira, che con energici tamburi ha trasformato le vie del quartiere in un piccolo sambodromo. “L’apertura della fermata della Metro C e il suo collegamento con il centro attraverso la confluenza con la Metro A di San Giovanni- ha spiegato all’agenzia Dire Vincenzo Marchionne, del Cdq- avrebbero dovuto dare vigore e vita a questa piazza, ma purtroppo e’ accaduto il contrario. Il capolinea dell’81 e’ stato subito ...

