La Alan Kurdi salva 65 migranti a largo della Libia Berlino | Serve un

E Alan Kurdi ne salva 65 (senza telefono o gps) al largo della costa libica : Giovanni Corato L'ong Alan Kurdi recupera 65 migranti (senza telefono, né gps) in mare. Anche se i libici avevano già assunto la responsabilità dell’intervento Mentre la Alex, la barca a vela di Mediterranea, è in acque internazionali davanti a Lampedusa con a bordo 54 migranti, un'altra ong è pronta a sfidare - di nuovo - l'Europa e l'Italia. La nave Alan Kurdi della ong tedesca Sea Eye, infatti, ha recuperato in mare 65 migranti a ...

