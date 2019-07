Fiction Canale 5 | le NOVITÀ dell’AUTUNNO 2019

Le Fiction Mediaset che vedremo : da Alessandro Preziosi a Raoul Bova a Vittoria Puccini - i nuovi volti di Canale 5 : Le fiction Mediaset sono in piena rinascita. Se agli albori sono stati Alessandro Preziosi e Ambra Angiolini a riportare il pubblico davanti alla tv, nella nuova stagione televisiva toccherà ad altri attori di punta farlo tra nuove fiction e graditi ritorni come quello di Gianni Morandi e Giulia Michelini. Sembra proprio che a loro due tocchi l'arduo compito di segnare il passaggio dall'estate all'autunno con L'Isola di Pietro 3 e Rosy Abate 2, ...

LONTANO DA TE - ULTIMA PUNTATA/ Ecco la Fiction 'nuova' e ritmata firmata Canale 5 : LONTANO da te è il titolo della fiction di Canale 5 con protagonisti Alessandro Tiberi e Megan Montaner. Si tratta di una coproduzione italo-spagnola.

Domenica Live : Barbara d’Urso sostituita da una Fiction su Canale 5 : Barbara d’Urso, Domenica Rewind finisce: al suo posto una fiction in replica Sesta e ultima puntata di Domenica Live, o meglio Domenica Rewind, oggi a partire dalle 17.20 circa su Canale 5: la seguitissima trasmissione Domenicale della rete ammiraglia Mediaset, lo ricordiamo, è finita il 19 maggio scorso. Tuttavia, dalla settimana successiva (quindi da Domenica 26 maggio), Barbara d’Urso come ogni anno è rimasta in onda con un mix di ...

Lontano Da Te cast : attori e personaggi della Fiction su Canale 5 : Lontano DA TE cast. Da domenica 9 giugno 2019 va in onda su Canale 5 la nuova fiction con Megan Montaner e Alessandro Tiberi. Scopri chi sono attori e i personaggi. DOVE VEDERE LE PUNTATE IN TV E STREAMING Lontano Da Te cast: attori e personaggi della fiction su Canale 5 Megan Montaner è CandelaAlessandro Tiberi è MassimoRosario PardoPepón NietoPamela VilloresiValentina IzumiCarlos LibradoCelia de MolinaRoberto ...

Stasera in tv RIVIERA - parte la nuova Fiction estiva di Canale 5 : Da Stasera (26 giugno 2019), come sottolinea un recente comunicato Mediaset, debutta in prima visione in chiaro su Canale 5 RIVIERA, un mix di intrighi, potere e lusso sfrenato (QUI la trama della prima puntata). L’imperdibile serie crime britannica, che vede come protagonista la celebre attrice statunitense Julia Stiles, è stata ideata dal premio Oscar Neil Jordan (“La moglie del soldato”, “Intervista col vampiro”, “Il buio nell’anima”), che è ...

Rosy Abate : Torna stasera su Canale 5 la Fiction con Giulia Michelini : Dopo il successo delle prime visioni dell'autunno del 2017, Torna in replica la serie spin-off di Squadra antimafia - Palermo.

Riviera - Fiction Canale 5 : cast e trama prima puntata (26 giugno) : Riviera, nuova fiction su Canale 5: cast attori e anticipazioni prima puntata, in onda mercoledì 26 giugno Debutterà dopodomani, mercoledì 26 giugno, in prima serata su Canale 5 la nuova fiction Riviera, in prima visione. Trattasi di un thriller britannico a puntate, che la rete ammiraglia Mediaset trasmetterà per cinque mercoledì sera. La storia è ricca di scandali, intrighi e sotterfugi ed è ambientata in Costa Azzurra. La trama e le ...

Beppe Fiorello fa una Fiction per Canale 5 : Beppe Fiorello Grosso “acquisto” per Canale 5. Dopo quasi vent’anni di onorato servizio in Rai, nei quali è diventato uno dei volti simbolo, Beppe Fiorello sbarcherà a Mediaset per interpretare Gianfranco Franciosi, il protagonista de Gli Orologi del Diavolo, nuova fiction in onda nella prossima stagione televisiva. Tratta da una storia vera, la serie è liberamente ispirata al libro “Gli Orologi del Diavolo: Infiltrato ...

Taodue porta Il Coraggio di Ilaria su Canale 5 dopo il successo di Sulla mia pelle : Ilaria Cucchi ha ispirato la nuova Fiction : In realtà non sappiamo ancora con precisione se si tratterà di una fiction o un film per la tv, fatto sta che Taodue ha annunciato Il Coraggio di Ilaria ufficialmente e via social con una foto con al centro Ilaria Cucchi. Tanto è bastato per creare scalpore intorno al nuovo progetto destinato a Canale 5 e che da gennaio inizierà a prendere forma con le prime riprese in vista della messa in onda per l'autunno 2020, salvo cambiamenti. Al centro ...

RIVIERA : trama - cast - anticipazioni della nuova Fiction di Canale 5 (dal 26 giugno) : Se amate le fiction ricche di scandali, intrighi, passioni e sotterfugi, dove nulla è come sembra, non potete perdere RIVIERA, il nuovo drama – thriller britannico che Canale 5 trasmetterà in cinque prime serate a partire da mercoledì 26 giugno. Una trama ricca di colpi di scena e misteri, ambientata in una location di suprema ed eterna bellezza: la Costa Azzurra, che fa da cornice alla vita apparentemente perfetta della famiglia Clios. ...

Beppe Fiorello sbarca a Mediaset. E la sua prossima Fiction andrà in onda su Canale5 : FQ Magazine Sabrina Paravicini, l’attrice di Un medico il famiglia e la sua lotta contro il cancro: “Insultata perché ho fatto la chemio e non cure alternative” Beppe Fiorello sbarca a Mediaset. La notizia è abbastanza clamorosa dato che l’attore è stato, per tanti anni, il volto per eccellenza della fiction Rai. A tal punto che dal ...

Riviera su Canale 5 dal 26 giugno : la trama della nuova Fiction : Riviera, in prima serata dal 26 giugno su Canale 5: la trama della serie con Julia Stiles Mercoledì 26 giugno finalmente andrà in onda Riviera su Canale 5, la serie di successo prodotta nel 2017 e trasmessa da Sky Atlantic. Il thriller avrebbe dovuto approdare sulla rete Mediaset lo scorso 14 settembre 2019, ma è […] L'articolo Riviera su Canale 5 dal 26 giugno: la trama della nuova fiction proviene da Gossip e Tv.

Nuovi promo di Rosy Abate 2 su Canale 5 : quando andrà in onda la Fiction? : Quanto piace a Mediaset illudere i suoi fan? Sembra proprio tanto visto che proprio ieri sera sono spuntati i Nuovi promo di Rosy Abate 2. Con la stagione televisiva ormai al capolinea e con i piani alti del Biscione pronti a spegnere sul tasto off, che senso ha mandare in onda i promo di una fiction che, quasi sicuramente, andrà in onda non prima di settembre? Non è la prima volta che Canale 5 sceglie il volto di Giulia Michelini e del suo ...