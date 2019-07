Euro 2020 | la carica di Pellegrini e Immobile | “Giocarli a Roma è un’emozione unica”

Euro 2020 - Uva in visita al Coni : “Se l’Azerbaigian non si qualifica - giocheremo a Roma le 3 gare del girone” : Al di là degli aspetti sportivi, con la mancata qualificazione alle semifinali dell’Europeo Under 21 e conseguentemente alle Olimpiadi, ottimo è stato il lavoro – a livello organizzativo – per quanto concerne la competizione giovanile svoltasi in Italia e terminata qualche giorno fa. La speranza è che anche con l’Europeo itinerante del 2020, di cui Roma sarà la sede italiana, le cose si possano ripetere. A tal ...

Classifiche e risultati Qualificazioni Europei 2020 : il calendario e tutte le partite dei gironi. Quarta vittoria dell’Italia : Le Qualificazioni agli Europei 2020 di calcio si disputeranno dal 21 marzo 2019 al 31 marzo 2020. Le 55 Nazionali partecipanti sono state suddivise in dieci gironi: le prime due classificate di ogni gruppo staccheranno il pass per la rassegna continentale. Gli altri 4 posti a disposizione per l’evento, che per la prima volta sarà itinerante, verranno assegnati tramite gli spareggi della Nations League. Di seguito il calendario completo, il ...

L'Europa riconosce come adeguato lo sforzo fiscale dell'Italia. Ma aspetta i conti del 2020 : Il commissario europeo per gli Affari economici e monetari Pierre Moscovici ha comunicato in una conferenza stampa al termine della riunione del collegio dei commissari di oggi (mercoledì 3 luglio), la decisione della Commissione europea di bloccare la procedura di intervento per eccesso di deficit

Non solo Olimpiadi - la Val di Fiemme ospiterà i Campionati Europei OCR 2020 [FOTO e DETTAGLI] : Adesso è ufficiale: si terrà in Italia la V edizione degli OCR European Championships e sarà la Val di Fiemme in Trentino lo splendido scenario della massima competizione continentale di corse a ostacoli. Dall’11 al 14 giugno 2020 atleti da tutta Europa si incontreranno nel suggestivo territorio dolomitico dall’indiscussa vocazione sportiva, che sarà anche sede delle discipline nordiche alle Olimpiadi Invernali 2026, per sfidarsi alla conquista ...

European Games 2019 : il bilancio in vista di Tokyo 2020. Karate e ginnastica in salute - è notte fonda per il tiro a segno : Gli European Games 2019 terminati ieri hanno lasciato indicazioni importanti per l’Italia in ottica Olimpiadi di Tokyo 2020. Alcune discipline hanno beneficiato della partecipazione dei migliori interpreti del Vecchio Continente, altre invece si sono rivelate competizioni di seconda o terza fascia, non credibili dunque in una proiezione a cinque cerchi. Per questo prenderemo in considerazione solo gli sport che, a nostro avviso, hanno ...

Tennistavolo - European Games 2019 : la Germania va a Tokyo 2020 con entrambe le squadre. Doppio oro tedesco nelle finali odierne : Tempo di finali oggi per i tabelloni a squadre del Tennistavolo agli European Games di Minsk: la Germania, testa di serie numero uno sia al maschile che al femminile si mette al collo entrambe le medaglie d’oro, oltre ad ottenere due pass per le Olimpiadi di Tokyo 2020. Al maschile argento Svezia e bronzo Portogallo, al femminile argento Romania e bronzo Polonia. European Games – Tennistavolo Gara a squadre maschile – ...

Calcio femminile - le qualificate per l’Europa alle Olimpiadi di Tokyo 2020. Impresa solo sfiorata per le azzurre : Sono Inghilterra, Olanda e Svezia le qualificate alle Olimpiadi Estive di Tokyo 2020 del torneo di Calcio femminile. I Mondiali 2019 in corso di svolgimento in Francia hanno infatti anche questa valenza per le compagini del Vecchio Continente. Da regolamento, le migliori tre squadre europee staccano il biglietto per la competizione a Cinque Cerchi e quindi le selezioni citate hanno centrato l’obiettivo, avendo ottenuto l’accesso alle ...

Il Milan è ufficialmente escluso dall'Europa League 2019-2020 : Il TAS ha comunicato sul proprio sito l’esclusione del Milan dall’Europa League per l’annata 2019-2020. La decisione è stata presa in seguito alle violazioni delle norme del fair play finanziario nel triennio 2015-2018 e nel biennio 2016-2018.La Roma accede quindi direttamente alla fase a gironi della competizione, mentre il Torino, che non si era qualificato, disputerà i preliminari di Europa League.“Il ...