Vigilessa multava le persone per vendetta | finisce sotto processo

(Di giovedì 4 luglio 2019) Pina Francone La vicenda a Follonica e la Procura di Firenze ha chiesto il rinvio a giudizio per una donna di 41 anni La vicenda a Follonica, in provincia di Grosseto e la Procura competente di Firenze ha chiesto il rinvio a giudizio per una donna di 41 anni, vigile del traffico: è accusata di falsa emissione di sanzioni e nei guai ci è finito anche un suo collega, che le avrebbe fatto da spalla.La donna aveva messo nel mirino alcuneche, in passato, non avevamo testimoniato a suo favore in un: stizzita per la cosa, ha pianificato la sua. Le indagini sono state condotte dalla pm fiorentina Ester Nocera vista la natura distrettuale di alcuni dei reati contestati: le accuse contestate, come riporta il Messaggero, sono accesso abusivo a sistemi informatici, falso materiale e falso ideologico commesso da privato, falso materiale commesso da pubblico ...

