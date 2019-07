Immissioni in ruolo 2019 20 | ma non per tutti | le cdc in esubero | aggiornamento del 4 7

Immissioni in ruolo per 58.627 docenti : Bussetti chiede l'autorizzazione al Mef : Il ministro, Marco Bussetti, il 2 luglio ha ha scritto un post sulle sue pagine pubbliche presenti all'interno dei noti social network Facebook e Instagram. Il ministro ha reso noto di avere firmato al Mef (Ministero dell'Economia e delle Finanze) una richiesta con la quale desidera ottenere l'autorizzazione per assumere 58.627 docenti. I post, sia quello su Facebook che su Instagram, hanno già ricevuto numerosi commenti da docenti appartenenti ...

Scuola - Immissioni in ruolo 2019/20 ultime notizie : Bussetti firma decreto per richiesta 58627 posti : Il ministro dell’Istruzione, Marco Bussetti, ha pubblicato un post sulla propria pagina personale di Facebook, in merito alle nuove assunzioni docenti per il prossimo anno scolastico 2019/2020. Bussetti firma decreto per richiesta al Mef delle nuove assunzioni docenti per l’anno scolastico 2019/2020 Attraverso il post, il numero uno del dicastero di viale Trastevere ha annunciato di aver firmato il decreto di richiesta al Ministero ...

Immissioni in ruolo 2019/20 - ma non per tutti : le cdc in esubero - aggiornamento del 3/7 : Qualche giorno fa abbiamo pubblicato i posti disponibili per le Immissioni in ruolo 2019/20. L’elaborazione è della FLC CGIL ed è stata realizzata in seguito alle rettifiche apportate dal Miur. Adesso, gli USP stanno pubblicando le classi di concorso in esubero dopo i movimenti della mobilità. Per queste, non ci saranno Immissioni in ruolo nel prossimo anno scolastico. Elenchi classi di concorso in esubero 2019/20, niente ...

Immissioni in ruolo 2019/20 - ma non per tutti : le cdc in esubero - in aggiornamento : Qualche giorno fa abbiamo pubblicato i posti disponibili per le Immissioni in ruolo 2019/20. L’elaborazione è della FLC CGIL ed è stata realizzata in seguito alle rettifiche apportate dal Miur. Adesso, gli USP stanno pubblicando le classi di concorso in esubero dopo i movimenti della mobilità. Per queste, non ci saranno Immissioni in ruolo nel prossimo anno scolastico. Elenchi classi di concorso in esubero 2019/20, niente ...

Mobilità e Immissioni in ruolo - scuole medie : Molise e Basilicata regioni con meno posti : La segreteria nazionale della Cisl (Confederazione Italiana Sindacati Lavoratori) ha recentemente calcolato la disponibilità residua dei posti riservati ai docenti dopo i movimenti. Infatti sono stati pubblicati gli esiti della Mobilità, sia per quanto riguarda i passaggi di ruolo che per i trasferimenti. Da questi dati si evincono i posti disponibili, regione per regione e nelle diverse province, per ogni classe di concorso. Nella tabella, ...

Scuola - Bussetti : pronti alle nuove Immissioni in ruolo dei docenti per settembre : La Scuola si prepara a ricevere le domande di iscrizione degli studenti in anticipo per consentire l’avvio del prossimo anno scolastico per tempo. La macchina ministeriale ha lavorato sodo per pubblicare i risultati della mobilità territoriale. A settembre dovranno essere immessi in ruolo i nuovi docenti dalle graduatorie di merito regionali del concorso straordinario. Le operazioni di mobilità sono propedeutiche a far sì che dalla seconda ...

Immissioni in ruolo da concorso riservato ai docenti abilitati - i posti per regione : Come da programma si sono concluse le operazioni di mobilità. Il Ministero ha pubblicato le disponibilità dei posti residui dopo i trasferimenti. Per i docenti della scuola secondaria di I e di II grado si trattava di un evento molto atteso. Ricordiamo che in molte regioni le graduatorie di merito devono ancora essere pubblicate. In diversi altri casi mancano ancora le commissioni esaminatrici. A breve è atteso un intervento dei sindacati per ...

Concorso riservato infanzia primaria - come avverranno le Immissioni in ruolo da graduatoria di merito : Il Concorso riservato ai docenti della scuola primaria dell’infanzia volge al termine con lo svolgimento degli ultimi colloqui orali. Le graduatorie di merito regionali nelle quali confluiranno i docenti dovranno essere pubblicate entro e non oltre il 30 luglio 2019. Ciò per consentire agli uffici scolastici regionali di effettuare le operazioni di convocazione, con contestuale assegnazione della sede, ai docenti neo-immessi in ruolo. ...

Immissioni in ruolo 2019 su primaria - posti disponibili divisi per provincia : Il Ministero ha pubblicato la tabella dei posti disponibili su tutti i gradi di scuola dopo le operazioni di mobilità. In questa sezione ci occuperemo della suddivisione regionale dei posti per la scuola primaria. Per l’infanzia siamo in attesa di ricevere il file relativo. È possibile procedere procedere alle Immissioni in ruolo sfruttando i posti lasciati vacanti dai pensionamenti. Vediamo come avverranno le assunzioni nella scuola ...

Pensioni docenti e ATA - posti liberi per le Immissioni in ruolo per provincia : aggiornamento del 12/6 : Gli Uffici Scolastici hanno già iniziato a pubblicare i file relativi al numero di domande pervenute da docenti e ATA per le Pensioni. Questi dati sono utili a definire i posti liberi lasciati per la mobilità e per le prossime immissioni in ruolo. Abbiamo raccolto i file delle province pubblicate, ma l’articolo verrà man mano aggiornato. Pensioni 2019: posti liberi per docenti e ATA Ai posti liberi grazie alle Pensioni sotto elencati, ...

Pensioni docenti e ATA - posti liberi per le Immissioni in ruolo per provincia : aggiornamento del 5/6 : Gli Uffici Scolastici hanno già iniziato a pubblicare i file relativi al numero di domande pervenute da docenti e ATA per le Pensioni. Questi dati sono utili a definire i posti liberi lasciati per la mobilità e per le prossime immissioni in ruolo. Abbiamo raccolto i file delle province pubblicate, ma l’articolo verrà man mano aggiornato. Pensioni 2019: posti liberi per docenti e ATA Ai posti liberi grazie alle Pensioni sotto elencati, ...

Pensioni docenti e ATA - posti liberi per le Immissioni in ruolo per provincia : aggiornamento dell’1/6 : Gli Uffici Scolastici hanno già iniziato a pubblicare i file relativi al numero di domande pervenute da docenti e ATA per le Pensioni. Questi dati sono utili a definire i posti liberi lasciati per la mobilità e per le prossime immissioni in ruolo. Abbiamo raccolto i file delle province pubblicate, ma l’articolo verrà man mano aggiornato. Pensioni 2019: posti liberi per docenti e ATA Ai posti liberi grazie alle Pensioni sotto elencati, ...

Scuola - Immissioni in ruolo docenti 2019/20 ultime notizie : Bussetti non potrà mantenere la promessa : Il Ministro dell’Istruzione, Marco Bussetti, alla fine dello scorso anno, dichiarò l’intenzione, da parte dell’amministrazione centrale, di voler anticipare i tempi per le immissioni in ruolo dei docenti per l’anno scolastico 2019/2020. Il desiderio del numero uno del dicastero di Viale Trastevere era quello di chiudere le operazioni entro il mese di luglio, con un mese di anticipo, quindi, rispetto alla consueta ...

Pensioni docenti e ATA - posti liberi per le Immissioni in ruolo per provincia : aggiornamento del 29/5 : Gli Uffici Scolastici hanno già iniziato a pubblicare i file relativi al numero di domande pervenute da docenti e ATA per le Pensioni. Questi dati sono utili a definire i posti liberi lasciati per la mobilità e per le prossime immissioni in ruolo. Abbiamo raccolto i file delle province pubblicate, ma l’articolo verrà man mano aggiornato. Pensioni 2019: posti liberi per docenti e ATA Ai posti liberi grazie alle Pensioni sotto elencati, ...