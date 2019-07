Il rinvio di Cuphead | The Delicious Last Course è stato deciso per evitare periodi di

eurogamer

(Di giovedì 4 luglio 2019) I fan diaspettano dal 2018 il DLC The. Sfortunatamente, come già vi abbiamo detto, bisognerà aspettare ancora per l'uscita, perché èrinviato al 2020. Gli sviluppatori hanno parlato del loro impegno per la massima qualità e un focus sulle pratiche di sviluppo sostenibile come motivazioni, segnala Kotaku.Theaggiungerà una nuova isola "piena di deliziose avventure pere Mugman", così come un nuovo personaggio, Ms. Chalice. In origine, il DLC era previsto per uscire quest'anno, ma oggi questi piani si sono trasformati."Mentre inizialmente annunciavamo la data di uscita del 2019 per l'espansione, la nostra massima priorità è assicurarsi che questa nuova avventura soddisfi il meticoloso livello di attenzione e qualità a cui aspiriamo sempre", ha detto il co-director Chad Moldenhauer. "Vogliamo essere ...

