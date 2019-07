Gran caldo nel week end | punte fino a 40° | ma attenzione a temporali a nord

Meteo Luglio - le Previsioni : nuova ondata di caldo innescherà maltempo estremo con temporali e Grandine in tutt’Italia : Il mese di Luglio è iniziato ieri con forti temporali e violente grandinate al Nord Italia: il maltempo condizionerà in modo molto pesante il prosieguo del mese. Le Previsioni Meteo per i prossimi giorni, infatti, sono particolarmente preoccupanti: il caldo aumenterà per tutta la settimana, e in modo particolare nel weekend l’aria tornerà ad essere rovente, soprattutto al Sud dove il picco della nuova ondata di calore sarà tra Domenica 7 e ...

Meteo : domani Gran caldo al sud - occhio ai temporali al nord! : L'anticiclone sub-tropicale inizia a vacillare dopo tanti giorni di persistenza a tratti opprimente specie per il nord Italia. Già oggi, nonostante il gran caldo e la tanta afa, abbiamo assistito ai...

Maltempo - Grandinate disastrose al Nord dopo il caldo record : feriti e danni [FOTO e VIDEO] : Il Maltempo torna a colpire in modo molto violento il Nord Italia, dopo il caldo record dei giorni scorsi: come ampiamente annunciato su MeteoWeb, proprio il caldo esagerato degli ultimi giorni ha accumulato grande energia al suolo tra le Alpi e la pianura Padana, e adesso è bastato pochissimo per innescare temporali violentissimi, come “bombe”. La città più colpita è stata Parma, dove la temperatura massima nel primo pomeriggio di ...

Meteo - il super caldo continua ma esplodono forti temporali al Nord : Grandine a Torino - nubifragio a Milano [FOTO e VIDEO] : Violenti temporali stanno colpendo il Nord Italia in questo momento, in particolar modo Piemonte, Lombardia, Emilia Romagna e Trentino Alto Adige, mentre persiste ancora un grande caldo. In Lombardia, passiamo da valori di +36-37°C nelle zone meridionali della regione ai +19-20°C delle zone settentrionali. Così mentre abbiamo +39°C a Parma, +37°C a Firenze, +36°C a Brescia, Verona, Mantova, Modena e Ferrara, a Varese piove con +20°C. A Canazei, ...

Grande caldo : attenzione ad aritmie ed ischemie : consigli per ipertesione : Con il Grande caldo, puntuali arrivano anche i consigli soprattutto per bambini, anziani e cardiopatici. Aumentano disidratazione, aritmie e ischemie

Gran caldo su quasi tutta Europa - ma in Abruzzo si va sotto zero! -1.4°C sui piani di Pezza : Mentre Gran parte dell'Europa centro-meridionale e finanche in Scandinavia si sta vivendo una delle più intense ondate di caldo degli ultimi decenni (per diverse località francesi addirittura la...

Meteo : si attenua in parte il Gran caldo. Soffia il grecale al centro-sud : L'anticiclone sub-tropicale inizia gradualmente la sua regressione verso il continente africano dopo aver portato caldo davvero estremo su molti Paesi d'Europa, in primis Francia e nord Italia....

Regno Unito. Si tuffa nel fiume per rinfrescarsi per il Gran caldo : 12enne affoga : La tragedia ieri sera presso il fiume Irwell, a Bury, città che si trova a poca distanza da Manchester. Le forze dell’ordine sono giunte sul posto alle 19.55 di ieri, dopo aver ricevuto una chiamata relativa ad una giovane in difficoltà. Purtroppo non si è potuto far nulla per salvare la 12enne.Continua a leggere

Grande caldo su Roma : diversi incendi nella capitale - fiamme anche vicino abitazioni : diversi roghi stanno interessando Roma in queste ore. Sono tre gli incendi divampati nell'area periferica (sud est) della capitale: all'Anagnina,?a?Centocelle?ed a?Salone. Dense colonne di fumo...

Meteo - piccola tregua dal Grande caldo (ma durerà per poco) : Tra sabato 29 e domenica 30 giugno l'anticiclone africano accuserà qualche segnale di cedimento, ma sarà un calo termico...

Vasto incendio in Catalogna : vento e Grande caldo alimentano le fiamme : Un grave incendio sta interessando la Catalogna, regione nel nord-est della Spagna. Centinaia di vigili del fuoco stanno lottando per contenere le fiamme: secondo le autorità locali il rogo è il...

Milano - un uomo è morto vicino alla stazione Centrale/ Malore dovuto al Gran caldo? : A Milano è stato rinvenuto il cadavere di un uomo di circa 60/70 anni, nei pressi della stazione Centrale: forse un Malore per il caldo

Dopo il Grande caldo rischio violenti temporali al Nord : La grande ondata di caldo in atto su Europa e Centro-Nord Italia (oggi il giorno più caldo) è destinata ad attenuarsi nel fine settimana, anche se continueremo ad avere temperature comunque elevate...

L’inferno sta arrivando! Anche sull’Italia la più Grande ondata di caldo : L’Europa occidentale si sta preparando ad un’ondata di caldo intenso, pericoloso e forse Anche mortale questa settimana, con temperature che possono salire fino a 40 gradi Celsius e oltre. Paesi tra cui Francia, Spagna e Portogallo si aspettano temperature da record a partire da oggi, mentre il resto del continente è comunque destinato a far fronte a temperature molto più alte del normale.-- Non è chiaro quando finirà ...