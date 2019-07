È sempre in ritardo | ma diversamente da Trump | Putin conosce molto bene la strada per il

huffingtonpost

(Di giovedì 4 luglio 2019) Papa Francesco ha dato udienza a Vladimirin Vaticano il 4 luglio, giorno della festa dell’indipendenza americana – una data decisa non sulla base del calendario delle festività negli USA, ma in coincidenza con gli incontri col presidente del Consiglio Conte e il presidente Mattarella. La visita cadeva nello stesso giorno in cui il presidentecelebrava la festa, per la prima volta, con una parata militare di armamenti pesanti a Washington, in stile vagamente sovietico: quasi a sottolineare il legame particolare tra gli occupanti della Casa Bianca e il Cremlino oggi. Madalaper il Vaticano, nonostante arriviabbondantemente insull’orario previsto. È la sua sesta visita con un Papa: due con Giovanni Paolo II, una condetto XVI, e le altre tre con Francesco (novembre 2013, ...

francescacheeks : Un po’ in ritardo, ma con più distensione, volevo dire GRAZIE alle @AzzurreFIGC per averci fatto volare ??. Da picco… - Monica08373388 : @Ross9824 @BTS_twt Beh, buona sera ormai, mi perdoni il ritardo?...sempre di corsa - SilviaTrippini : @Davidone74 Aspetto, aspetto...aspetto la coincidenza giusta?? Ah! Ma sai com'è con le coincidenze sempre in ritardo… -