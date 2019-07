CorSport | Da Roma nuove voci su Mertens

ilnapolista

(Di giovedì 4 luglio 2019) Diallasi era parlato nelle settimane precedenti alla chiusura dell’accordo con Manolas. Laera interessata al belga e lo voleva con Diawara o in alternativa al guineano come contropartita per la cessione del greco. Ma Ancelotti non ha voluto liberarlo, anche se a un anno dalla scadenza del contratto. Oggi il Corriere dello Sport torna a parlare dell’interessamento dei giallorossi per l’attaccante azzurro. “su: ma il Napoli per il momento non lo lascia andare” Scrive così il quotidiano sportivo in un pezzo dedicato al mercato della. L'articolo: DasuilNapolista.

CorSport : #Strootman vuole tornare, la #Roma ci pensa. Scambio con #Nzonzi? - CorSport : #Nzonzi è scomparso: non si è presentato alle visite mediche con la #Roma - CorSport : #Barella alla #Roma, accordo con il #Cagliari ? -