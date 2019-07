Torino | trattativa in corso non solo Verdi e Mario Rui | c’è anche un altro azzurro

forzazzurri

(Di mercoledì 3 luglio 2019) Ilha interessareper Orestis Karnezis La Gazzetta dello Sport riporta che ilsegue già da un po' Simonee cheRui, esterno portoghese cercatodal Milan. I granata sono interessatial ed portiere Orestis Karnezis. L'ex estremo difensore dell'Udinese, avrebbe già dato l'ok per ricoprire il ruolo di vice Sirigu.

