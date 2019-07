repubblica

(Di mercoledì 3 luglio 2019) La richiesta davanti ai giudicichiamati a pronunciarsi sul ricorso presentato dalla difesa. Il difensore: "Manuel, succube di Prato"

MediasetTgcom24 : Omicidio Varani, Pg Cassazione: 'Confermare 30 anni per Foffo' #lucavarani - repubblica : Omicidio Varani a Roma, pg della Cassazione: 'Foffo in grado di intendere e di volere: confermare pena a 30 anni' - cronaca_news : Omicidio Varani a Roma, pg della Cassazione: 'Foffo in grado di intendere e di volere: confermare pena a 30 anni'… -