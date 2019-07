Blastingnews

(Di mercoledì 3 luglio 2019) Laha deciso di ritirare dal mercato le Air Max Fourth of July. Le sneaker lanciate proprio per celebrare il "Giorno dell'Indipendenza" (il 4 luglio) si caratterizzano per la presenza, sul retro della Betsy Ross Flag, la bandiera americana utilizzata tra il 1777 il 1795. In molti, giudicando il, hanno puntato il dito contro il colosso delle scarpe da ginnastica; l'ex stella della Nfl, Colin Kaepernick, le ha definite offensive. Air Max 1 Quick Strike Fourth of July, multinazionale americana leader nello sportswear, ha commesso un passo falso. In occasione del 4 luglio, l’Day, la festadegli Stati Uniti d'America, ha deciso di lanciare un modello patriottico a "edizione limitata": le "Air Max 1 Quick Strike Fourth of July". Le sneakers, in vendita al prezzo di 140 dollari, sono decorate con la prima bandiera americana, la Betsy Ross flag, e ...

Noemithestar : Nike, ritirate le Air Max Indipendence Day: 'Simbolo razzista' - Dr_Jonx : c.c. @hipsterdelcazzo >>> Le scarpe ritirate da Nike su consiglio del giocatore Colin Kaepernick - MarioGaBlack71 : RT @vogue_italia: Nike, abbiamo un problema... -