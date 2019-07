La versione console dell' RTS Ancestors Legacy ha una data di uscita

eurogamer

(Di mercoledì 3 luglio 2019) Le versioni Xbox One e PS4 del brutale strategico in tempo realesaranno disponibili a partire dal 13 agosto al costo di 34,99 euro, l'annuncio arriva direttamente da Destructive Creations e 1C Entertainment.Come riporta Gematsu, queste versionivantano un'interfaccia ottimizzata e presentano tutte la caratteristichePC, incluso il ciclo giorno-notte, modalità multiplayer e schermaglie.è un gioco strategico in tempo reale di grande accuratezza storica, ispirato a eventi realmente accaduti nel Medioevo. Il gioco unisce la gestionee risorse alla costruzione di basi su larga scala e al combattimento a turni su vasti campi di battaglia; il tutto rappresentato in grande dettaglio grazie al motore grafico Unreal Engine 4. Vivi l'esperienzae sanguinose battaglie medievali in modo immersivo, grazie alla visuale cinematografica ...

