ilsussidiario

(Di mercoledì 3 luglio 2019) I dati dell'Istat sul mercato del lavoro hanno portato a esprimere dei giudizi sulle politiche messe in campo negli ultimi mesi dal Governo

fattoquotidiano : M5S IN EUROPA Parla @FMCastaldo 'Non abbiamo i numeri per un gruppo autonomo e paghiamo la diffidenza per il contra… - SabaSavaglio : I NUMERI/ Perché l'occupazione cresce più del Pil? - maurovalenza : Perché, ogni tanto, tocca ricordare che sono grandi speranze di donne e uomini, di bambine e bambini. Non solo stat… -