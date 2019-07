Dietro le apparenze del terzo vertice Trump-Kim

huffingtonpost

(Di mercoledì 3 luglio 2019) Il presidente degli Stati Uniti Donaldsembra averci preso gusto. Dopo aver accettato di incontrare il leader della povera, isolata ma agguerritissima Corea del Nord, Kim Jong-un, due volte in meno di un anno, il presidente Usa ha aggiunto un nuovo tassello alla galleria di passi storici.E di passi effettivamente si è trattato, perchéha letteralmente messo piede nella Repubblica democratica popolare di Corea, attraversando in mondovisione la linea di confine nella Zona demilitarizzata che separa le due Coree.Lì si è intrattenuto con un raggiante Kim per oltre un’ora in colloqui riservati. Ilsi è concentrato sulla questione che più di ogni altra divide gli Usa (e il resto della comunità internazionale) dalla Corea del Nord, ovvero l’arsenale nucleare di quest’ultima, che Washington vuole vedere ...

