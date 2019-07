Brescia | nessuno si ferma ad aiutare due ragazze aggredite Cosa siamo diventati?

ilfattoquotidiano

(Di mercoledì 3 luglio 2019) Un episodio, uno di molti, che ci dovrebbe fare riflettere su come la società attuale si stia sfaldando. Due studentesse disono state avvicinate in strada nella zona della Stazione, seguite e poida un 24enne nigeriano, per fortuna subito arrestato. La violenza va punita, sia ben chiaro, indipendentemente dalla provenienza. Non c’è nessuna giustificazione culturale o sociale che possa essere addotta per ridurre la colpa di chi stupra. Visto che, peraltro, la violenza sessuale non è ammessa nemmeno nei paesi di origine di molti stranieri. Lasciando che la giustizia faccia il suo corso, ciò che preoccupa è l’altra faccia della medaglia. Le duehanno detto di essere rimaste sconvolte dal fatto, cheabbia risposto alle loro richieste di aiuto. “Un automobilista si èto, ma poi è ripartito, abbiamo suonato i citofoni di alcune case maci ...

