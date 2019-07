Wimbledon – Buona la prima per Nishikori | il giapponese trionfa in tre set all’esordio

Wimbledon 2019 - Andreas Seppi : “Buona la prima - ma potevo chiudere in tre set. Sugli italiani che vincono sull’erba…” : Buona la prima per Andreas Seppi . Il 35enne di Caldaro ha superato il primo turno del torneo di Wimbledon 2019 eliminando in 4 set il cileno Jarry con il punteggio di 6-3 6-7 6-1 6-2 ed ora tornerà in campo per il secondo match contro Guido Pella. L’esordio del nostro alfiere è stato decisamente positivo, dopo un periodo nel quale i risultati sono scarseggiati. Al termine dell’impegno odierno Seppi ha rilasciato alcune dichiarazioni ...

Wimbledon – Buona la prima per Khachanov : il russo supera Kwon Soon in 4 set : Khachanov supera il primo turno: Kwon Soon ko in quattro set all’esordio a Wimbledon Esordio positivo per Khachanov a Wimbledon: il tennista russo numero 9 del ranking ATP ha superato in quattro set il coreano Kwon Soon. Khachanov ha rischiato di essere rimontato dal suo rivale, ma al quarto set è riuscito a tenere alta la concentrazione e portarsi a casa il match. La partita è terminata dopo tre ore e 10 minuti di gioco col ...