Viva la capitana | abbasso il capitano!

(Di martedì 2 luglio 2019) Diceva Antonio Gramsci: “io sono partigiano, odio gli indifferenti“. Parole sante che risultano applicabili sempre e comunque e soprattutto alle questioni di maggior rilievo politico, culturale e morale. Quella del salvataggio dei migranti e richiedenti asilo che affogano a migliaia nel Mediterraneo rientra certamente fra queste, dato che è in ballo il valore supremo della vita umana e molte altre cosette non proprio trascurabili. Per questo motivo non mi pare sia opportuno parlare di tifoserie da stadio. Ma se proprio vogliamo parlare di tifoserie, io mi schiero, da vecchio romanista, nella curva Sud dei sostenitori di Carola Rackete. Per vari motivi. In Edicola Le due curve Sud Innanzitutto perché Matteo Salvini, con il suo comportamento in questo caso, come e forse anche di più che in quelli analoghi ...

