Partito il volo più breve con l’aereo più grande del mondo | da Dubai a Muscat in 40

(Di martedì 2 luglio 2019) Emirates ha lanciato un doppio servizio giornaliero con l’A380 – il celebre velia due piani – da(Oman). I voli EK 862 e EK 864, atterrati oggi, sono stati accolti con il tradizionale saluto con i cannoni ad acqua e offriranno ai viaggiatori da e verso l’Oman più possibilità di scelta, comfort e lusso. Questo servizio sarà il piùalconpiùal: percorrerà infatti solo 340km a tratta per una durata didi appena 40 minuti. Curiosità a proposito delLa distanza che ilpercorre (circa 340km) è talmenteper un aereo cosìche, se sommassimo la lunghezza di tutti i cavi e fili presenti all’interno dell’A380, otterremo oltre 500km, circa 160 km in più della tratta. Il doppio servizio giornaliero dell’A380 mette in risalto l’ottima infrastruttura moderna dell’International Airport di, capace di ...

