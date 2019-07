LIVE Berrettini-Bedene | Wimbledon 2019 in DIRETTA | 3-6 5-2 | il romano avanti di un break!

oasport

(Di martedì 2 luglio 2019) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA30-15 Ottimo passante diai danni dell’italiano. 15-0 Ottima palla corta con saltello dici arriva ma non piazza il punto. 5-3resta nel set annullando due set point. AD-40 Bravoa prendersi il punto a rete. 40-40 Ancora parità. 40-AD Nuovo set point per l’italiano. 40-40manovra alla grande e portaall’errore. AD-40 Prima al corpo e vantaggio per lo sloveno. 40-40 Ottima prima dello sloveno. 30-40 Palla break che significa set point per! 30-15 Risposta profonda di rovescio dell’italiano. 30-0 Diritto potente di. 5-2tiene il break e comanda il secondo set. 40-30 Bravissimoche piazza il diritto sulla riga. 30-30 Bravoa chiamarea rete ma poi l’italiano non riesce a chiudere il punto. 30-0 ...

LCDPronos : #LIVE ??Berrettini 3-1 ©?1.62 GL?? #TeamParieur #Parionsport - zazoomblog : LIVE Berrettini-Bedene Wimbledon 2019 in DIRETTA: 3-6 0-1 il romano perde il primo set ed il servizio a inizio par… - zazoomblog : LIVE Wimbledon 2019 in DIRETTA: risultati 2 luglio in campo Berrettini Cecchinato Fognini e Gatto-Monticone -… -