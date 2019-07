Kate e Meghan rivali a causa della famiglia Middleton?

Quanto spende la famiglia reale in viaggi : Harry e Meghan superano William e Kate : La famiglia reale non bada a spese, nemmeno quando si tratta di viaggi. Organizzati in massima sicurezza e in lungo e largo per le varie parti del globo, tutti gli spostamenti dei nobili inglesi costano cari ai contribuenti britannici. La regina e la famiglia reale costano al Regno Unito ben 67 milioni di sterline inglesi, questi i dati dei conti reali annuali resi noti a marzo 2019. Di questi soldi, tuttavia, una fetta importante viene spesa in ...

Bacio fra Kate e Meghan : il murales di Tvboy per il Milano Pride : Kate Middleton e Meghan Markle, vestite da sposa, si baciano, in "The Royal kiss", il nuovo murales dell'artista conosciuto come Tvboy, comparso a Milano, in piazza Oberdan e dedicato "all'amore unviersale" in occasione del Milano Pride, in scena fino al 29 giugno. "Oggi ho scelto di essere a Milano per dare, attraverso questo murale, il mio supporto nella diffusione di un messaggio di inclusione, contro ogni forma di discriminazione e di ...

Tvboy mette pace tra Meghan e Kate : le duchesse protagoniste dell'opera "The Royal Kiss" : Domani a Milano si terrà il corteo del gay Pride e anche lo street artist Tvboy ha voluto lasciare un segno in città per l’occasione. Si intitola ‘The Royal Kiss’ il murale che l’artista ha realizzato in piazza Oberdan, proprio nella zona della Pride square che in questi giorni anima con eventi la settimana dell’orgoglio Lgbt a Milano. protagoniste del bacio reale sono le due duchesse della famiglia ...

"Kate e Meghan non erano d'accordo su come gestire la Royal Foundation" - : Marina Lanzone Lo Royal Foundation, nata nel settembre 2009, resta in mano a Wiliam e Kate. I duchi di Sussex si sarebbero fatti da parte a causa di alcune divergenze di pensiero tra le due cognate Le due cognate reali, Kate e Meghan, sono molto diverse: la prima è la futura principessa e regina consorte perfetta, molto ben voluta dalla regina Elisabetta, sempre impeccabile e discreta; Meghan Markle, invece, è l’americana ...

Kate Middleton e William - lo sgarbo di Meghan e Harry al compleanno del duca di Cambridge. Fan furiosi : «È tuo fratello» : Kate Middleton e William, lo sgarbo di Meghan Markle e Harry al compleanno del duca di Cambridge. Fan furiosi: «È tuo fratello». Non si placano le voci di una presunta...

Spesi 55 milioni per le sue nozze! Meghan Markle batte Kate Middleton : Meghan Markle batte ancora Kate Middleton e questa volta il terreno della contesa sono le spese, decisamente esose, delle duchesse. Il noto sito therichest.com infatti ha deciso di porre sotto la lente d’ingrandimento la cifra spesa da numerosi vip in occasione delle nozze. Il risultato? Meghan supera tutti, persino Kim Kardashian e George Clooney.-- Il 19 maggio 2018, Harry e Meghan si sono giurati amore eterno nella cappella di St George, ...

Né Meghan né Kate : la "preferita" del principe Carlo è la nipote Zara Tindall : Né Meghan né Kate, la preferita di Carlo è Zara Tindall. La famiglia reale è uscita al gran completo al Royal Ascot 2019, la più famosa competizione di cavalli del mondo, e il rapporto affettuoso tra zio e nipote è apparso chiaro agli occhi di tutti.Il Sun ha interpellato un esperto di linguaggio del corpo, Judi James, e il biografo di Carlo, Rob Jobson, e la caporedattrice di Majesty, Ingrid ...

Kate Middleton - William compie gli anni ma Harry e Meghan se ne dimenticano : William compie 37 anni, è nato infatti il 21 giugno 1982. Kate Middleton festeggia il marito con un party casalingo in forma privata, insieme ai tre figli, George, Charlotte e Louis. Tra l’altro i Duchi di Cambridge, che hanno partecipato al Royal Ascot, devono affrontare le conseguenze di un incidente stradale causato da un agente della loro scorta.-- Ma oggi è il compleanno di William. Carlo e Camilla hanno voluto esprimere i loro auguri al ...

Kate contro Meghan - Harry lascia la fondazione di William : I due principi sono sempre più distanti. William e Harry, uno futuro re e l'altro sesto in linea di successione al trono, non condivideranno più quella Royal Foundation creata dieci...

Kate Middleton e William - strappo epocale : fondazioni - scaricati da Meghan Markle e Harry : Si consuma anche ufficialmente la separazione degli impegni umanitari dei duchi di Sussex, Harry e Meghan, rispetto a quelli dei duchi di Cambridge, William e Kate. L’annuncio è arrivato oggi dopo mesi di anticipazioni dei media britannici e di voci di presunte divergenze fra le due consorti riverbe

Harry e Meghan lasciano la fondazione di Kate e William : Si consuma anche ufficialmente la separazione degli impegni umanitari dei duchi di Sussex, Harry e Meghan, rispetto a quelli dei duchi di Cambridge, William e Kate. L’annuncio è arrivato oggi dopo mesi di anticipazioni dei media britannici e di voci di presunte divergenze fra le due consorti riverberatesi fra i fratelli, figli di Carlo e Diana.Secondo la Royal Foundation, l’istituzione benefica creata solo un anno fa ...