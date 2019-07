Gazzetta – Entro domani si decide per Veretout A Montella interessa Ounas

Concorso funzionari giudiziari - 1.850 posti : pubblicato il decreto in Gazzetta. Bando entro luglio : Il 2 maggio il Ministro della Pubblica Amministrazione Giulia Bongiorno ha firmato il decreto, pubblicato in Gazzetta Ufficiale Serie Generale n.136 del 12 Giugno 2019, che vedrà l’assunzione di 903 assistenti giudiziari con scorrimento di graduatorie esistenti e di 1.850 funzionari giudiziari tramite una procedura concorsuale gestita dal Formez. L’uscita del Bando del Concorso funzionari giudiziari è imminente: dalle parole del ...

Gazzetta : Il Napoli punta Benjamin Bourigeaud per il centrocampo : Benjamin Bourigeaud, 25 anni, giovane centrocampista del Rennes, sarebbe il nuovo nome per il centrocampo del Napoli. Memorabile il gol messo a segno in EL contro l’Arsenal: punizione respinta dalla barriera e botta di prima intenzione all’incrocio dei pali da circa venticinque metri. Classe sopraffina per lui, è anche un fine tiratore di calci di punizione, che non dispiacerebbe affatto al Napoli, quest’anno con la squadra francese ...

Calciomercato Napoli - Gazzetta : “Già decise due cessioni e un acquisto a centrocampo. Resta il dubbio Allan” : Calciomercato Napoli, La Gazzetta dello Sport annuncia grossi sviluppi a centrocampo Calciomercato Napoli, centrocampo rivoluzionato per la prossima stagione? Probabilmente si, almeno nelle alternative. Non è ancora ufficialmente aperta la sessione estiva per la compravendita e gli scambi tra club, ma le voci sono già tante. Il club azzurro, dopo l’ addio dell’ ormai ex capitano Marek Hamsik, medita sui nuovi innesti per ...