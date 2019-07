Europa un po' più donna e un po' più a destra

Ora e' ufficiale : Giugno 2019 il piu' caldo di sempre in Europa - 2°C oltre la media : L'Agenzia per il cambiamento climatico del programma europeo Copernicus ha appena reso noti i dati delle temperature del mese di Giugno 2019 a livello globale. Le statistiche confermano un mese...

Meteo - Giugno 2019 è stato il più caldo al mondo : in Europa 2°C oltre la media : Giugno 2019 è stato caratterizzato da un’ondata di caldo eccezionale nell’Europa occidentale, tanto da essere il mese di Giugno più caldo mai registrato nel mondo. È quanto emerge dai dati satellitari diffusi dal servizio Copernicus sul cambiamento climatico, a guida Ue, secondo cui la colonnina di mercurio è salita di 0,1°C rispetto al precedente record per un mese di Giugno, che risaliva al 2016. Molto caldo soprattutto in ...

Cancro al seno - prima immunoterapia contro forme più ‘aggressive’ verso l’approvazione in Europa : In Europa si avvicina l'approvazione dell'immunoterapia atezolizumab che, in associazione con il chemioterapico nab-paclitaxel, aiuta a contrastare il carcinoma della mammella triplo negativo metastatico, una forma particolarmente aggressiva di tumore al seno. Vediamo insieme come funziona questa terapia.Continua a leggere

Più vicine all’Europa i Samsung Galaxy S10 in alcune colorazioni esclusive : Se avete apprezzato il Samsung Galaxy S10 Cardinal Red, sappiate che potrebbero esserci prezzo buone notizie per voi: stando a quanto riportato da SamMobile, è arrivato anche nel Regno Unito, tramite il vettore locale EE, dopo essersi fatto vedere ad inizio giugno anche in Svizzera. Se siete fan del Galaxy S10e (modello economico del top di gamma asiatico, anche se non sono pochi quelli a preferirlo), sappiate che anch'esso ha cambiato ...

L’Europa valorizza l’arte e la bellezza - per far risplendere ancora di più i gioielli italiani : Let's Be Europe ha raccontato le iniziative di miglioramento e di riqualificazione di cui sono stati protagonisti alcuni gioielli del panorama artistico, culturale, naturale e scientifico italiano grazie all'utilizzo di fondi europei. Un viaggio da nord a sud, dal Parco Nazionale del Gran Paradiso fino a Milazzo a colpi di migliaia di visualizzazioni. Ma quali sono i temi che hanno attirato di più l'attenzione della Rete?Continua a leggere

Sea Watch - il migrante : "Carola è una brava ragazza - ma Salvini ha ragione : l'Europa deve fare di più" : "Carola è una brava ragazza, ma Salvini ha ragione". A dirlo è uno dei 42 migranti a bordo della Sea Watch. Il suo nome è Khadim Diop, 24 anni, originario del Senegal. Il ragazzo, intervistato da Euronews appena sbarcato a Lampedusa, ha difeso a spada tratta il ministro dell'Interno e la sua linea s

Sul rifugio più alto d'Europa (4.554 metri) da una settimana non si scende sotto zero : Jacopo Granzotto Dal «balcone sopra le Alpi» vista mozzafiato, 10 gradi e neve che si scioglie Roma Sulla cima piemontese della capanna Margherita, che con i suoi 4.554 metri sopra il livello del mare è il rifugio più alto d'Europa, sabato sera alle otto si stava belli freschi. Dieci gradi, un pallido sole e veduta mozzafiato dal balcone sopra le Alpi. Alla faccia, si potrebbe dire, del resto d'Italia che si sventolava. Si stava bene ...

Ford - legami più stretti con Vw e un nuovo assetto in Europa. Ecco i piani : Da un lato il consolidamento della partnership con Volkswagen; dall’altro il ridimensionamento della propria presenza europea: è zeppa di impegni la “to do list” di Ford, pronta a razionalizzare le proprie attività per guardare più concretamente alle sfide tecnologiche del futuro ma anche per far meglio quadrare i conti. Così, il prossimo 11 luglio, la marca dell’Ovale Blu si incontrerà con i membri del consiglio di sorveglianza di Volkswagen ...

La ricetta per l’Europa? «Tassi a 0 per sempre - niente spread e più deficit» : Lo spread? «Non dovrebbe esistere. Sale perché la Bce minaccia di rimuovere la garanzia sul debito pubblico per tutti quei Paesi membri che non rispettano le regole di politica...

Caldo record - gli esperti : «Il giugno più torrido mai registrato». In Europa già le prime vittime : L'inferno sta arrivando. L'ondata di Caldo africano che sta attraversando tutta Europa ha già causato diverse vittime. Si parla del giugno più Caldo mai registrato, che non ha...

Sul Monte Bianco apre la libreria più alta d’Europa : un angolo di paradiso a 3466 metri : Una libreria a 3466 metri d'altezza: questo il nuovo progetto della casa editrice Feltrinelli che ha annunciato la prossima apertura sul Monte Bianco. Sarà "la libreria più alta d'Europa": un rifugio culturale dove godersi le pagine dei grandi scrittori con una vista mozzafiato tra le cime ghiacciate delle montagne.Continua a leggere

Ondata di caldo africano in Europa - anche l’Organizzazione Meteorologica Mondiale lancia l’allarme : “Temperature estreme - mortalità più alta ad inizio stagione” : È ormai imminente l’Ondata di caldo africano che farà schizzare le temperature verso valori record su gran parte dell’Europa centro-occidentale in questa settimana. In Italia, la Sardegna ha già raggiunto i +41°C e le Alpi i +37°C. E anche l’Organizzazione Meteorologica Mondiale (WMO) ha avvisato sul super caldo che lascerà gran parte del continente sotto una cappa di aria estremamente calda in arrivo dall’Africa. “L’Europa sta avendo la sua ...

