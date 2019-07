Cina | la polizia di frontiera installa un’app spia  sui cellulari dei turisti

Macchie di sangue cadono dal soffitto nella cuCina di un ristorante : ecco cosa ha scoperto la polizia : Cucine da incubo, o quasi. Il ristorante thailandese Siam Corner Thai Kitchen&Pho di Windsor, nel Connecticut, ha chiuso da una decina di giorni temporaneamente i battenti per un fatto più unico che raro. In cucina tra un bancone su cui preparare alcuni piatti e il frigorifero si erano formate decine di Macchie di sangue rosso brunastre. E come se non bastasse della cucina non proveniva da tempo un gran buon odore, anzi. Proprietari e ...

Hong Kong - linea dura sulla legge per l’estradizione in Cina. Scontri con la polizia durante il corteo : La manifestazione oceanica che ha portato oltre un milione di persone in strada non ha suscitato la reazione sperata. Anzi: Pechino ha ribadito che la sua posizione resta quella di sostenere la controversa legge sull’estradizione forzata di sospetti criminali in Cina in via di approvazione a Hong Kong e si oppone alle “interferenze esterne”. Lo stesso governo dell’ex colonia britannica -tornata nel 1997 sotto ...

