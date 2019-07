Checco Zalone traina la sperata riscossa dell' Italia al botteghino

Casting a Monopoli per il nuovo film diretto e interpretato da Checco Zalone : Il noto comico Checco Zalone (il cui vero nome è Luca Medici) torna sul set con un nuovo film dal titolo Tolo Tolo, di cui è interprete ma anche regista. Le riprese, molte delle quali effettuate all'estero, sono già iniziate, ma ora servono nuove comparse e quindi sono in corso le relative selezioni. Il film Dopo lo straordinario successo riscosso dal film Quo Vado?, diretto dal regista Gennaro Nunziante e con Checco Zalone come interprete ...

Tolo Tolo Casting per il nuovo film di Checco Zalone - riprese e provini a Monopoli : Il 10 giugno il primo ciak di Tolo Tolo il nuovo film di Checco Zalone . Stanno per partire le riprese dell’attesissimo nuovo film di Checco Zalone , il quinto della sua carriera e il primo da regista. L’artista pugliese ci ha lasciato con “Quo Vado?” nel 2016 capace di ottenere un ...

Governo - Renzi : “Conte parla in terza persona come Checco Zalone e Maradona. È somma di tutte le incompetenze” : “Abbiamo a che fare con un presidente del Consiglio che è la somma di tutte le incompetenze, che è impalpabile sui dossier internazionali. E tanta è la spocchia che parla di se in terza persona”. Lo dice Matteo Renzi a un’iniziativa elettorale a Roma. Siamo “alla dittatura dell’incapacità” e “se uno non sa la differenza tra garantismo e giustizialismo visto che Conte ha detto che per lui pari sono, vuol ...