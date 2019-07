Caro Lorenzo questa volta cantiamo noi!

Un palco per due in seconda serata su Rai2 : Carolina Rey e Lorenzo Baglioni conduttori (Anteprima Blogo) : Prima dell'inizio ufficiale della prossima stagione, è prevista una novità per il pubblico di Rai2. Infatti, stando a quanto risulta a Blogo, la rete diretta da Carlo Freccero dalla fine di agosto 2019 trasmetterà un programma settimanale nuovo di zecca. Si tratta di Un palco per due, che dovrebbe essere collocato nella seconda serata del mercoledì. Alla conduzione due giovani già visti sul piccolo schermo (e non solo), ossia Carolina Rey e ...