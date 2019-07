A 6 anni muore annegata nel fiume Reno | partecipava a un centro estivo

Muore a 92 anni Franco Pontone storica figura della destra italiana : È morto all'età di 92 anni Franco Pontone, storica figura della destra italiana. Nato a Napoli, iniziò il suo impegno politico negli anni Sessanta, aderendo prima alle...

Dramma a Bologna - bimba di 7 anni muore annegata nel fiume Reno durante campus estivo : Una bimba di 7 anni è morta annegata nelle acque del fiume Reno, in località Molino del Pallone, al confine tra Emilia Romagna e Toscana. Stando alle prime informazioni disponibili, la piccola stava partecipando a un centro estivo con altri bambini e gli accompagnatori quando è avvenuta la tragedia. Inutili i tentativi di soccorso dei sanitari del 118.Continua a leggere

Crotone - tamponato in moto : muore Cecè Perna - grave il figlio di 10 anni : Padre e figlio erano su uno scooter sulla statale 106 nel Crotonese quando una vettura che viaggiava nello stesso senso di marcia li ha tamponati violentemente tanto da rimanere incastrata con la parte anteriore nella moto. Nulla da fare per il 41enne Vincenzo Perna, il figlio invece è ricoverato in prognosi riservata all’ospedale.Continua a leggere

Taranto - ragazza di 16 anni si accascia e muore mentre è a cena con genitori e amici : Una ragazza di appena 16 anni è morta all'improvviso ieri sera mentre era a cena con alcuni amici e familiari in un locale di Saturo, sul litorale tarantino. La giovane ha accusato un malore ed è stata immediatamente soccorsa dagli altri avventori del ristorante, poi da un'ambulanza. Ciononostante è deceduta durante il trasporto in ospedale. Erano quasi le 10 di sera quando la sedicenne, che si trovava al'interno del locale, ha avvertito un ...

Taranto - si accascia mentre è fuori a cena : muore a 16 anni davanti a genitori e amici : Era uscita con amici e familiari per una serata fuori, quando all'improvviso si è sentita male. Aveva solo 16 anni la ragazza morta ieri sera durante la corsa dal locale di Saturo, sul...

Rovigo - si schianta con la moto appena acquistata : Nicola muore a 20 anni : Mentre viaggiava in sella alla sua Yamaha, un giovane centauro di venti anni si è scontrato, per cause ancora in via di accertamento, con una Citroen C3. L’incidente mortale è avvenuto nella notte tra sabato e domenica in una frazione di Rosolina (Rovigo) e purtroppo Nicola è morto poco dopo in ospedale.

Sbalzata fuori dalla barca dopo un incidente - muore a 12 anni davanti agli occhi del padre : muore una ragazzina di 12 anni nella laguna di Venezia. La tragedia si è consumata in seguito all’urto della imbarcazione, un semicabinato, su cui si trovava con il padre e altre persone contro una briccola, una particolare struttura nautica formata da due o più pali di legno legati tra di loro usata per indicare le vie d’acqua nelle lagune. Ricostruisce l’accaduto “La Nuova Venezia”.Poco dopo le 17 di ...

Brindisi - cade dalla scala mentre pota un albero : muore un pensionato di 83 anni : Una terribile tragedia si è verificata ieri mattina, intorno alle ore 8:00, a Torre Santa Susanna, nel Brindisino, dove un pensionato di 83 anni è improvvisamente precipitato dalla sommità di una scala a forbice, battendo violentemente la testa per terra. La vittima, secondo quanto si apprende dalla stampa locale, stava effettuando alcuni lavori di potatura all'interno della sua villetta, dove solitamente lo stesso usava trascorrere le vacanze ...