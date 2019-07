Sulle nomine europee ancora niente

Commissione europea - Giuseppe Conte ferma Matteo Salvini Sulle nomine : "Scelgo io - ho le mani libere" : Tra Giuseppe Conte e Matteo Salvini è altissima tensione sulle nomine per la presidenza della Commissione europea. Il premier infatti si è rifiutato di adeguarsi al diktat del leader leghista che non vuole il sì all'unico nome sul tavolo, quello di Frans Timmermans, socialista e olandese: "Ho le man

Ue - ancora non c’è un accordo Sulle nomine : si tratta a oltranza. Conte : “Non escludo che dovremo aggiornarci” : Una notte intera di trattative, conclusa senza un accordo. I leader dei 28 Paesi Ue sono ancora alla ricerca di un accordo sul nome del successore di Jean-Claude Juncker alla guida della Commissione europea e per il rinnovo dei titolari delle altre principali poltrone delle istituzioni dell’Unione. La sessione plenaria del Consiglio – più volte interrotta nella notte per dare spazio a negoziati bilaterali – dovrebbe riprendere ...

Ue - battaglia Sulle nomine : ma Timmermans e Weber verso la meta : BRUXELLES Si tratta nella notte per trovare la quadra sui massimi responsabili delle istituzioni Ue: Commissione, Consiglio, alto rappresentante per politica estera e sicurezza, numero uno della...

Impreparati e divisi in conclave. Si tratta a oltranza Sulle nomine Ue : Sembra un conclave a tutti gli effetti: telefoni spenti, zero comunicazioni con l’esterno per evitare fughe di notizie, dentro ci sono solo i leader senza sherpa e senza portavoce, seduti intorno a un tavolo a scervellarsi per trovare un accordo su chi guiderà l’Ue in questa legislatura. Mentre scriviamo, a nemmeno un’ora dall’inizio del terzo consiglio europeo dopo il voto di maggio, a Bruxelles l’aria sa ...

Scandalo Csm - Lotti : “Non mettevo bocca Sulle nomine nelle Procure” : Scandalo Csm, Lotti: “Non mettevo bocca sulle nomine nelle Procure” L''ex ministro: “Non ci sono mai state relazioni con Procura di Roma”. L’ha detto uscendo dal tribunale della capitale, dove è stato ascoltato durante l'udienza preliminare del caso Consip. Al gup: “Escludo categoricamente” di aver parlato dell’inchiesta con ...

Ultime notizie/ Di oggi - ultim'ora : dubbi Sulle nomine europee - 22 giugno 2019 - : Ultime notizie di oggi, ultim'ora: Nessun accordo sulle nomine europee, Forte intervento del Presidente della Repubblica al CSM, 22 giugno 2019,.

Alleanza Renault-Nissan - C'è l'accordo Sulle nomine : dentro Senard e Bolloré : Adesso c'è la nota ufficiale: la Nissan ha concesso alla Renault due posti nella nuova struttura che risulterà dalla riforma della governance. Secondo quanto reso noto dalla Casa giapponese, il presidente della Renault Jean-Dominique Senard avrà una doppia nomina: la prima nel board dei direttori, con il ruolo di vice-presidente, la seconda nel comitato nomine, una delle tre assemblee che costituiranno la nuova struttura.dentro anche Bolloré e ...

Il Consiglio Europeo rinvia le decisioni Sulle nomine : Nulla di fatto nel Consiglio Europeo per le nomine dei nuovi vertici dell'Ue. I capi di Stato e di Governo non hanno trovato la squadra

Ue - fumata nera Sulle nomine : vertice il 30. Conte sulla procedura : “Situazione difficile”. Colloquio con Macron e Merkel : L’Europa non trova l’accordo sulle nomine per i posti chiave a Bruxelles. Dopo una notte di trattative il presidente del Consiglio europeo, Donald Tusk, ha annunciato un nuovo summit per il 30 giugno: “Nessun candidato ha ottenuto la maggioranza”. Ma è stata una notte complicata anche sul fronte italiano, con Giuseppe Conte impegnato a sondare il terreno e le posizioni degli altri leader europei sulla possibile procedura ...

Giuseppe Conte sgonfia la flat tax e cerca il patto con Emmanuel Macron Sulle nomine : Dicono che Giuseppe Conte sia ottimista rispetto ad una eventuale procedura d'infrazione. A Palazzo Chigi gira voce che la sua positività sia dovuta all'insperato aiuto arrivato da Mario Draghi e dall'atteggiamento di Emmanuel Macron: il presidente francese ha bisogno di lui e dell' talia per realiz

Ue - Conte alza il tiro Sulle nomine'Tener conto del voto dei cittadini' : "È di fondamentale importanza che dal confronto sia a livello intergovernativo che parlamentare" sui nuovi vertici "emerga un segnale ai cittadini circa la capacità di tenere conto della domanda di cambiamento emersa dal voto in tutto il Continente, seppure espressa in forma differente" Segui su affaritaliani.it

"Mai partecipato a incontri con Palamara - Ferri e Lotti Sulle nomine dei procuratori" : “Smentisco in modo fermo di aver partecipato ad incontri con Palamara, Ferri e Lotti riguardanti le nomine di alcuni procuratori”. Lo sottolinea il vicepresidente del Csm David Ermini in una nota

Csm - Quirinale : “Mattarella non è mai intervenuto Sulle nomine. L’ultimo incontro con Lotti risale al 6 agosto” : L’ultimo incontro di Sergio Mattarella con Luca Lotti risale al 6 agosto scorso. Quindi quattro mesi prima per l’ex ministro dello Sport venisse chiesto il rinvio a giudizio per l’inchiesta Consip. Quando ancora Giuseppe Pignatone era nel pieno delle sue funzioni. Insomma: i legami vantati dal braccio destro di Matteo Renzi con Luca Palamara, registrati dal trojan installato sul telefonino di quest’ultimo, sarebbero ...

Italia isolata Sulle nomine Ue : La prima immagine della nuova Europa non è ben augurante per l'Italia. Una cena a sei, ieri sera, dove si è cominciato a parlare del risiko delle nomine al vertice delle istituzioni...