Sempre più italiani scelgono il prestito per pagarsi le vacanze

direttasicilia

(Di lunedì 1 luglio 2019) Lesi pagano a ratepiù spesso: sono in molti quelli che non vogliono rinunciare a fare un viaggio e che decidono di far fronte alle spese, come per esempio il biglietto aereo, il soggiorno in albergo e le attrazioni da visitare, chiedendo un, in genere di qualche migliaio di euro; lo fanno soprattutto i giovani, con piani di ammortamento più lunghi rispetto al passato. Sono diverse le soluzioni disponibili, senza dimenticare di valutare con attenzione le condizioni e le offerte dato che, seppure con cifre non elevate, ci si impegna per degli anni a un rimborso mensile. Cresce la domanda di finanziamenti per le. Secondo le stime dei comparatori online Facile.it e Prestiti.it, aumentano coloro che, per far fronte ai costi di un viaggio,di ricorrere a una società di credito: nei soli primi cinque mesi del 2019 sono stati erogati oltre 72 milioni ...

matteosalvinimi : Grazie ragazzi! Da ministro, sempre più onorato di poter rappresentare le nostre Forze dell’Ordine, ORGOGLIO nazion… - nzingaretti : In #Libia la situazione è sempre più drammatica. Bisogna fermare l'escalation militare. Chiediamo al Governo di svu… - CarloCalenda : 2/2 mai visto un simile livello di dilettantismo. Altro che interesse nazionale e “telefono bollente” di Conte. Que… -