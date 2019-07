Oroscopo 9 luglio | sorprese per il Leone | Bilancia fuori dagli schemi e Vergine stanca

Oroscopo del 2 luglio di Paolo Fox : le previsioni di domani : Oroscopo domani di Paolo Fox (2 luglio) di tutti i segni zodiacali Si è entrati nel mese di luglio e Paolo Fox ci tiene a comunicare il suo Oroscopo della giornata di domani, 2 luglio, per quanto riguarda i primi quattro segni dello zodiaco. ARIETE: i problemi che si devono ancora risolvere li rendono nervosi e piuttosto suscettibili. Discussioni in vista in famiglia. TORO: tanti cambiamenti sono in atto grazie all’intervento di Urano. ...

L'Oroscopo del giorno 3 luglio da Bilancia a Pesci : amore - soldi e felicità al Sagittario : L'oroscopo del giorno 3 luglio 2019 mette in risalto un evento molto interessante in Astrologia. Curiosi di sapere di cosa possa trattarsi? Bene, diciamo subito che a tenere su alti livelli il grado d'attenzione di voi lettori sarà senz'altro l'arrivo di Venere in Cancro, transito perfettamente in grado di favorire programmi e intenti in campo affettivo/sentimentale. A tal proposito e senza indugiare passiamo immediatamente a sottolineare chi ...

L'Oroscopo dell'amore di coppia - 2 luglio : Gemelli affascinante - Sagittario laborioso : L'oroscopo dell'amore di coppia di martedì propone un percorso evolutivo per ciascun segno zodiacale, che prevede l'utilizzo dell'intelligenza oltre che delle emozioni, utile per progredire. Di seguito le previsioni astrologiche segno per segno. Una nuova evoluzione nelL'oroscopo dell'amore Ariete: cordiali e affascinanti, vi aprirete all'approfondimento dell'amore di coppia con fare elegante e garbato. L'influsso venusiano dei Gemelli, ...

Oroscopo 23 luglio : Acquario competitivo - Vergine organizzata : Nella giornata di martedì 23 luglio ci sarà qualche intoppo sul posto di lavoro per molti segni dello zodiaco, partendo da un'Ariete un po' troppo distratta e un Acquario che non mancherà di sfoderare il suo lato più aggressivo e competitivo. Vie di fuga dallo stress per la Vergine e per la Bilancia, le quali saranno in grado di fare qualcosa di concreto per la propria situazione al limite. A seguire, le previsioni astrologiche, segno per ...

Oroscopo 8 luglio : nuovi incontri per Acquario - amicizie per Leone - Ariete romantico : Nella giornata di lunedì 8 luglio, i nati sotto il segno dei Pesci potrebbero avere qualche problema nella loro relazione di coppia. Per l'Ariete sarà una giornata da dedicare ai sentimenti. L'Acquario potrebbe fare delle nuove conoscenze, mentre lo Scorpione potrebbe nutrire gelosia nei confronti del partner. Infine, il Leone si dedicherà alle amicizie. Di seguito le previsioni per a giornata di lunedì 8 luglio 2019. Previsioni e Oroscopo 8 ...

Oroscopo Bilancia - luglio : tensioni sentimentali per il segno : Il settimo mese dell'anno è giunto. Scopriamo le previsioni astrologiche per tutti i nati sotto il segno della Bilancia per quel che riguarda il periodo compreso tra il primo ed il 31 luglio 2019. Di seguito, le stelle con amore, salute e lavoro, ma anche consigli per affrontare nel modo più giusto il periodo estivo in arrivo. Le settimane precedenti sono state complesse per il segno, con Mercurio e Saturno in opposizione a livello salutare ...

Oroscopo 22 luglio : Bilancia spossata - Toro distratto : Nella giornata di lunedì 22 luglio l'amore sarà poco contemplato o ricco di problemi, come il caso del Capricorno, del Toro e dello Scorpione. Lo stress metterà a dura prova i nativi del segno della Vergine e quelli della Bilancia, situazione scomoda che potrebbe anche essere dannosa per i guadagni. Segno favorito del giorno sarà il Sagittario, in grado di conciliare i vari aspetti della sua vita con tranquillità e perspicacia. A seguire, le ...

Oroscopo di inizio mese - fino al 15 luglio : intuitivo il Cancro - nervoso il Capricorno : L'estate è ormai entrata nel vivo. Scopriamo come andranno i primi 15 giorni del mese di luglio per tutti i segni zodiacali. Di seguito, l'Oroscopo con le previsioni su amore, salute e lavoro dall'Ariete ai Pesci. Oroscopo fino al 15 luglio da Ariete a Vergine Ariete: l'inizio del mese sarà faticoso da affrontare, sia in campo sentimentale che lavorativo potrebbero esserci delle situazioni importanti da dover sbloccare. Nella seconda settimana ...

Oroscopo del mese di luglio : cambiamenti per Gemelli e Bilancia : L'Oroscopo di luglio vede per molti segni l'opportunità di cambiamenti importanti dovuta alle due eclissi: una solare il 2 in Cancro e una lunare il 16 in Capricorno. mese di luglio: i consigli delle stelle Ariete: si prevede un mese molto passionale e turbolento. La voglia di trasgressione dominerà le coppie, mentre le mosse azzardate potrebbero dare qualche problema sul lavoro. Le stelle consigliano prudenza nel parlare per evitare pentimenti. ...

L’Oroscopo : oggi 1 luglio : le previsioni di Paolo Fox segno per segno : L’Oroscopo: oggi 1 luglio: le previsioni di Paolo Fox segno per segno Oroscopo 1 luglio Paolo Fox: ecco le previsioni per i vari segni zodiacali Oroscopo 1 luglio Paolo Fox: Ariete. La Luna in Gemelli, opposta a Giove in trigono al vostro segno, solleticherà la vostra vena provocatoria spingendovi a fare innocui scherzetti a destra e a manca. Assicuratevi che i destinatari abbondino in senso dell’umorismo. Oroscopo 1 luglio Paolo ...

L’Oroscopo : domani 2 luglio : le previsioni di Paolo Fox segno per segno : L’Oroscopo: domani 2 luglio: le previsioni di Paolo Fox segno per segno Oroscopo Paolo Fox 2 luglio 2019: le previsioni per tutti i segni zodiacali Oroscopo 2 luglio 2019: Ariete. Questa è una giornata un po’ nervosa, in cui i problemi irrisolti ti innervosiscono e ti possono portare a scontri con qualcuno che non vuole ascoltare le tue ragioni. Attenzione alle discussioni in ambito sentimentale. Oroscopo 2 luglio 2019: Toro. Sarà una ...

L'Oroscopo di domani 2 luglio : Toro energico - Vergine altalenante : L'oroscopo di martedì è ricco di opportunità stellari, tutte da concretizzare in ambito affettivo e professionale, seguendo i consigli delle previsioni astrali segno per segno. Astri e oroscopo dall'Ariete alla Vergine Ariete: un influsso dal domicilio del Leone vi carica di un'energia esplosiva difficile da contenere. Scaricherete questo cumulo in ambito amoroso e nulla e nessuno vi potrà fermare. In campo lavorativo, avrete una spiccata ...