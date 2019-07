LIVE Wimbledon 2019 in DIRETTA | risultati 1° luglio | Camila Giorgi subito fuori

oasport

(Di lunedì 1 luglio 2019) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA13:20 Sorrisi anche per Feliciano Lopez: l’iberico, chiamato via wild card a, la sta onorando con un 6-4 6-2 sull’americano Marcos Giron 13:19 Due set di vantaggio per Wawrinka contro Bemelmans: 6-3 6-2 per lo svizzero. 13:18 Marie Bouzkova accede al secondo turno: la ceca batte Mona Barthel con doppio 6-3 13:17 Due successi in pochi secondi per l’Ucraina, perché Elina Svitolina domina il secondo set contro Daria Gavrilova e vince 7-5 6-0. 13:16 Se ne vanno con un dritto il match e la top 50 per, che esce contro Dayana Yastremska. L’ucraina vince 6-3 6-3 al primo turno. 13:15 Due match point Yastremska 13:14 Doppio fallo di Yastremska, che regala così il break a 30 a, che è sotto 5-3 13:13 Sempre in tema di Stati Uniti, Sofia Kenin batte l’australiana Astra Sharma per 6-4 ...

