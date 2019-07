Il tasso di disoccupazione è sceso sotto il 10 per cento per la prima volta dal 2012

Disoccupazione - Italia terzultima in Europa. Peggio soltanto Spagna e Grecia. Nell’Ue tasso ai minimi dal 2000 : Il tasso di Disoccupazione in Italia , al 10,2 per cento, è il terzo più alto dell’Unione europea. Secondo i dati pubblicati da Eurostat, vanno Peggio soltanto Spagna , dove è al 13,8%, e Grecia, 18,5%. La stessa situazione si ritrova nei numeri della Disoccupazione giovanile, con l’ Italia al 31,4%, la Spagna al 32,7% e la Grecia che segna il tasso più basso al 38,8%. I dati, che confrontano il tasso di Disoccupazione di aprile 2019 ...

Ad aprile il tasso di disoccupazione in Italia è stato del 10 - 2 per cento : stabile rispetto a marzo e in calo rispetto ad aprile 2018 : Stamattina l’ISTAT ha pubblicato i nuovi dati sul lavoro che si riferiscono al mese di aprile. Le nuove rilevazioni hanno registrato un tasso di disoccupazione del 10,2 per cento, stabile rispetto a quello di marzo, e in calo dello 0,7