Carola Rackete lascia Lampedusa | oggi l' udienza di convalida Salvini | «Spero in conferma

Sea Watch - Giorgia Linardi svela il bluff delle "scuse" di Carola Rackete : "Perché non è pentita" : "Quello che ha fatto male a Carola è il livello di resistenza delle autorità". Giorgia Linardi, portavoce della Sea Watch, commenta l'arresto di Carola Rackete, capitano della nave della Ong sbarcata di forza a Lampedusa nella notte tra venerdì e sabato. L'attivista italiana pro-migranti svela poi u

Sea-Watch - Carola Rackete lascia Lampedusa per essere interrogata dal gip di Agrigento : La capitana, che è apparsa tesa, è salita su una motovedetta della Gdf. Nel pomeriggio si terrà l'udienza sulla convalida dell'arresto

Sea Watch - Carola Rackete lascia Lampedusa : la Procura chiede la convalida dell'arresto : La comandante della nave che ha soccorso 53 migranti in nave sarà interrogata nel pomeriggio. E' apparsa molto tesa ed è...

Sea Watch - udienza di convalida dell’arresto di Carola Rackete : Viminale pronto a espulsione : È la giornata dell'udienza di convalida dell'arresto di Carola Rackete la comandante della Sea-Watch arrestata dopo aver forzato il blocco della Guardia di finanza a attraccato al porto di Lampedusa per far sbarcare i 42 migranti salvati dal mare. "Risponderà a tutte le domande" ha assicurato l'avvocato. Salvini : "Ho dato indicazione che venga prelevata e riportata a casa sua a Berlino"Continua a leggere

Sea Watch - Parigi e Berlino contro l'Italia : l'Olanda critica Carola Rackete. Conte : a Merkel chiederò di Thyssen : Il giorno dopo la Sea Watch, ancora sbarchi di migranti a Lampedusa, dove la capitana della nave attende di sapere quale sarà la sua sorte, mentre lo scontro sui migranti tra la Francia e la...

Sea Watch - Vittorio Feltri : "Perché Carola Rackete è ai domiciliari e non in galera" : Alcuni giorni orsono Libero ha pubblicato una notizia raccapricciante: un tizio innamorato perso di una donna più grande di lui, nel senso dell' età, è stato arrestato perché mandava troppi mazzi di fiori alla persona per cui spasimava. L'accusa, molestie. Il provvedimento, secondo me troppo severo,

Sea Watch - Domenico Quirico contro i buonisti (e Carola Rackete) : "La pietà non serve - si vince col diritto" : "Discuto il metodo, non la persona. Non conosco la 'capitana'. Mi interessa la sorte dei 42 migranti. Nessuna ostilità personale". Domenico Quirico, firma della Stampa, in una intervista a Il Giorno non le manda a dire ai "buonisti" sui migranti e sulle Ong dopo il caso della Sea Watch. "Diciamolo c

Sea Watch - la Germania è con Carola ma l'Olanda la critica. Conte : Rackete non è un'eroina : «Chi salva vite non può essere criminalizzato». Dopo il ministro degli Esteri, Heiko Mas, anche il presidente tedesco Frank-Walter Steinmeier critica l'arresto in Italia della...

Carola Rackete - Conte : “Se ne parlerò con Merkel? Chiederò dell’esecuzione pena dei tedeschi condannati per la Thyssen” : Giuseppe Conte parlerà con Angela Merkel di Carola Rackete? La domanda sorge spontanea visto che il premier italiano incontrerà la cancelliera tedesca nelle prossime ore, a margine del vertice sulle nomine europee. Un faccia a faccia che arriva proprio nello stesso momento in cui la comandante della Sea Watch è agli arresti domiciliari a Lampedusa dopo aver violato l’alt della Guardia di Finanza ed essere entrata nel porto dell’isola ...

Migranti - Berlino difende la capitana Carola Rackete : «Chi salva vite non è criminale». Nuovi sbarchi a Lampedusa e Pozzallo : L’imbarcazione era stata localizzata dall’ong spagnola Open Arms al largo della Libia. A bordo anche 4 bambini (di cui uno neonato) e 3 donne incinte. 11 persone sono già sbarcate a Lampedusa con una motovedetta della Guardia costiera. Sea Watch, Salvini: «Rackete è una fuorilegge»

La Germania si stringe a Carola Rackete. Il presidente Steinmeier critica l'Italia : Il presidente tedesco Frank-Walter Steinmeier critica l’Italia per l’arresto della comandante della Sea Watch, Carola Rackete. Già ieri Berlino aveva commentato l’arresto attraverso il capo della diplomazia Heiko Maas, sottolineando che “soccorrere vite in mare non può essere criminalizzato”.Oggi a muoversi è il presidente tedesco, intervistato dalla Zdf. “Può darsi che ci sia ...

Parla Carola Rackete : "Atto di disobbedienza - non violenza" : Carola Rackete, la comandante della Sea Watch 3, non ha paura di affrontare la giustizia italiana. Attualmente ai domiciliari dopo aver forzato il blocco navale e speronato una motovedetta della guardia di Finanza per attraccare a Lampedusa, la giovane capitana Parla di "atto di disobbedienza e non di violenza". Intervistata dal Corriere della Sera, la Rackete ribadisce che non fosse suo intento mettere a repentaglio la vita delle Fiamme ...

Fusaro : 'Ue userà Carola Rackete per aggredire l'Italia per colpo di stato filobancario' : Non si è ancora spenta l'eco della vicenda Sea Watch 3 e a livello nazionale ed internazionale si continua a parlare di un fatto senza precedenti. Non era infatti mai accaduto che una nave Ong forzasse il blocco navale per aggirare il limite imposto dall'Italia che, dall'avvento di Matteo Salvini in poi, ha scelto di chiudere i propri porti alle navi che salvano chi naufraga nel Mediterraneo. A intervenire con un'opinione abbastanza chiara in ...

Sea Watch - Carola Rackete sbugiardata dalla ministra olandese : "Non ci ha mai chiesto nulla" : Anche l'Olanda scarica Carola Rackete. Il segretario di Stato per la migrazione olandese Ankie Broekers-Knol ha risposto al ministro dell'Interno Matteo Salvini che ha accusato il gov erno de L'Aja di "menefreghismo". Nella lettera sul caso Sea Watch inviata sabato sera, spiega il Corriere della Ser