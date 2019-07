A quando l’aggiornamento EMUI 9 1 su Huawei P20 Lite Wind? Riscontro ufficiale

optimaitalia

(Di lunedì 1 luglio 2019) IlP20, suo malgrado, è ancora a corto di9.1 e non sono pochi gli utenti che hanno a disposizione questo modello serigrafato che si chiedono se l'update giungerà più o meno presto. Una risposta abbastanza esaustiva in merito alla vicenda esiste ed è stata fornita dall'assistenza del produttore, in particolare quella della divisione italiana. Il nostro lettore Davide (che ringraziamo caldamente) ha inviato alla redazione di OM proprio lo screenshot presente a fine articolo che riguarda il prossimo aggiornamento previsto proprio per ilP20. Questo non sarà previsto prima di fine luglio, dunque i possessori del telefono dovranno attendere almeno un mese prima del rilascio. Considerando l'attuale operatore unicoTre, non stupirebbe di vedere confermati gli stessi tempi dell'aggiornamentoP20appunto anche per gli ...

