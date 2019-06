Oroscopo Leone | luglio | occasioni in arrivo per gli affari

Oroscopo settimana dal 22 al 28 luglio : bene il Leone - Capricorno diviso in due : Nella settimana che va da lunedì 22 a domenica 28 luglio, nei gradi dei Gemelli stazionerà la Luna che darà nuova spinta alla valorizzazione degli affetti, mentre Saturno e Plutone permarranno ancora nei gradi del Capricorno, il quale non vedrà favorito l'aspetto amoroso. Mercurio in Cancro, mentre Venere sarà nella costellazione del Leone insieme a Marte e al Sole. Toro ha nei suoi gradi ancora Urano, Giove in Sagittario concederà ai nativi ...

Oroscopo prima settimana di luglio : Leone e Sagittario favoriti in amore : Inizia il mese di luglio e con esso arrivano le previsioni astrologiche relative in particolare alla prima settimana di questo nuovo mese, ovvero quella compresa fra lunedì 1 e domenica 7. Le previsioni per tutti i dodici segni zodiacali riguardano amore, lavoro e fortuna....Continua a leggere

L'Oroscopo dell'amore di coppia - 1 luglio : Gemelli affettuoso - Leone orgoglioso : Una nuova consapevolezza lambisce i segni zodiacali in coppia e le previsioni astrologiche di lunedì individuano una via per raggiungere la felicità, cambiando il destino in modo favorevole. Di seguito L'oroscopo dell'amore di coppia segno per segno. Oroscopo dell'amore di lunedì Ariete: Venere è fortemente sensuale nel domicilio dei Gemelli e influisce positivamente sulla vostra casa astrologica. Via libera quindi all'approfondimento dell'amore ...

L'Oroscopo di domani 1° luglio - predizioni Ariete-Vergine : Marte cambia segno - Leone top : L'oroscopo di domani 1 luglio 2019 è già pronto ad elencare quali saranno i segni fortunati del momento e quelli invece costretti a subire il periodo negativo. Sotto analisi quest'oggi il primo giorno della prima settimana di luglio: curiosi di appurare chi tra Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine potrà contare sull'appoggio incondizionato dell'Astrologia? Come da titolo, in primo piano domina l'interessante transito astrale relativo a ...

L'Oroscopo di domani 30 giugno : Leone intuitivo - Toro ribelle : L'oroscopo di domenica è ricco di novità stellari, tutte da approfondire leggendo le previsioni astrologiche segno per segno. Nuove sensazioni nelL'oroscopo di domenica Ariete: una perspicacia prodotta dall'influsso favorevole di Venere e Luna dal cielo astrologico dei Gemelli vi garantirà anche una spiccata mente visiva. Se decideste di partire per alcuni viaggi d'affari, otterrete successo e i guadagni saranno considerevoli. Toro: la vostra ...

L'Oroscopo dell'amore per i single fino al 7 luglio : Leone intrepido - Acquario socievole : L'oroscopo dell'amore per i single è ricco di opportunità fortunate, tutte da cogliere al volo seguendo le previsioni astrologiche segno per segno. Previsioni astrologiche Ariete: in questa settimana apprezzerete molto la bellezza, quindi sarete attratti da persone molto affascinanti in grado di accattivarvi con il loro sex appeal. Il fine settimana sarà molto promettente per l'amore e risulterete anche più simpatici e socievoli. Toro: impulsivi ...

Oroscopo ultimo weekend di giugno : polemico il Leone - cambiamenti nel lavoro per Scorpione : Il mese di giugno volge al termine. Scopriamo le previsioni astrologiche che riguardano le ultime due giornate del mese. Di seguito le stelle di sabato 29 domenica 30 giugno con amore lavoro e salute dall'Ariete ai Pesci. Ariete: è un buon momento per quanto riguarda i sentimenti. I single potrebbero fare dei buoni incontri e le relazioni potrebbero essere durature. Se state vivendo dei contrasti sentimentali, è il momento di sistemare la ...

L'Oroscopo settimanale dall'1 al 7 luglio : Leone attraente - Vergine passionale : L'oroscopo della settimana dall'1 al 7 luglio vede lo Scorpione in ripresa sul piano sentimentale, mentre l'Acquario dovrà superare alcune situazioni spiacevoli. Scopriamo le previsioni degli astri di tutti i segni zodiacali. Da Ariete a Vergine Ariete: grazie a Mercurio in aspetto favorevole potrete stringere interessanti legami. Nelle giornate di giovedì e venerdì potreste avere qualche impedimento a causa della posizione contrastante di ...

Oroscopo del fine settimana - 29 e 30 giugno : calo fisico per il Leone - bene la Bilancia : L'ultima settimana di giugno è ormai arrivata, quelle di sabato 29 e domenica 30 saranno due giornate di recupero per l'Ariete e la Bilancia, che soprattutto per quanto riguarda i sentimenti vanno incontro ad un luglio molto vantaggioso. Al contrario potrebbero essere due giornate sottotono per il Leone, che risentirà di un calo di energie. Di seguito l'Oroscopo del week end per tutti i segni dello Zodiaco, con predizioni su amore, lavoro e ...

Oroscopo settimanale dal 22 al 28 luglio : novità per Leone e Sagittario : Nella settimana dal 22 al 28 luglio 2019, la Luna si sposterà dai Pesci, dove transita Nettuno, al segno dei Gemelli. Il Sole, Marte e Venere stazioneranno in Leone, mentre il Nodo Lunare e Mercurio saranno nel segno del Cancro. Plutone e Saturno proseguiranno il loro moto in Capricorno, come Giove nel Sagittario e Urano nei gradi del Toro. Di seguito le previsioni astrologiche per i 12 segni zodiacali. Ariete determinato Ariete: famiglia ...

L'Oroscopo dell'amore per i single - 28 giugno : Gemelli innamorato - Leone diplomatico : L'oroscopo dell'amore per i single di venerdì approfondisce le opportunità sentimentali puntando su un Mercurio in Leone che esorta tutti i segni zodiacali ad aprirsi a una chiarezza mentale utile per scegliere la persona giusta da amare. Di seguito le previsioni astrologiche segno per segno. Nuove storie nelL'oroscopo dell'amore di venerdì Ariete: molto precipitosi nei confronti dell'amore, desidererete ricevere tutto e subito, concretizzando ...

Oroscopo 3 luglio : giornata grandiosa per Leone - Capricorno determinato : Durante la giornata di mercoledì 3 luglio, alcuni segni zodiacali potrebbero avere dei problemi di tipo sentimentale, come i Pesci, il Sagittario e lo Scorpione. Altri invece avranno qualche grattacapo sul posto di lavoro, come i nativi Cancro e Bilancia. Sarà invece una giornata grandiosa per il Leone, mentre il segno dei Gemelli dovrà impegnarsi per cercare di ottenere dei buoni ricavi. Andiamo a vedere nel dettaglio le previsioni per ...

L'Oroscopo di domani venerdì 28 giugno da Ariete a Vergine : ok Leone e torelli - Cancro giù : L'oroscopo di domani 28 giugno 2019 è pronto a valutare l'andamento del prossimo venerdì di fine settimana. Dunque in primo piano le previsioni sul quinto giorno della corrente settimana su amore e lavoro per i segni appartenenti alla prima sestina zodiacale. Bene, armiamoci di tanta curiosità ed iniziamo a dare voce alla buona Astrologia scegliendo i segni più fortunati tra Ariete, Toro, Gemelli, Cancro e Vergine. Tra i sei appena citati ad ...

Oroscopo estate Leone : successi e conferme nel lavoro : L'estate per i nativi del Leone sarà a dir poco straordinaria, sia in amore che nel lavoro senza dimenticare la fortuna e la salute. Sarete pieni di energie, molto attivi sia per quanto riguarda la vostra relazione di coppia, sia al lavoro, con guadagni sorprendenti. Insomma, sarà un'estate indimenticabile sotto ogni punto di vista. Andiamo a vedere nel dettaglio le previsioni per l'Oroscopo per l'estate per i nativi sotto il segno del ...