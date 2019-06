EcoFuturo 2019 | bioplastiche e fontanelle per ridurre il consumo di plastica | “Consumiamo

EcoFuturo 2019 - dal fossile al rinnovabile per trasporti pubblici più sostenibili : “Non c’è solo l’elettrico” : Al via la sesta edizione del festival EcoFuturo, un’occasione per parlare di clima e ambiente e presentare le tecnologie più avanzate in questi settori. Ma non si tratta di una semplice fiera, EcoFuturo è il luogo di incontro tra chi crede in un futuro ecosostenibile. Inventori ed eco invenzioni si distinguono per innovazione e altissima sostenibilità ambientale. Un festival dove non si parla solo di tecnologia. Ma di tecnologia etica ...

EcoFuturo 2019 - come trasformare gli scarti dell'agricoltura in energia? Il futuro e le prospettive del biogas

EcoFuturo 2019 - crowdfounding e autostrade del mare : "La via più veloce - economica e pulita per le nostre coste"

EcoFuturo 2019 : a Padova dal 25 al 29 giugno : E' partito EcoFuturo 2019 il Festival dedicato alle energie rinnovabili e all'ecosostenibilità, quest'anno organizzato al Fenice Green Energy Park, a Padova, da Fabio Roggiolani, Jacopo Fo e Michele Dotti. EcoFuturo ha aperto il 25 giugno e sarà visitabile fino al 29 giugno. I visitatori potranno incontrare numerose realtà imprenditoriali che presentano le loro soluzioni nell'ambito delll'efficienza energetica, delle ...

EcoFuturo 2019 - ho partecipato al festival a Padova sperando in un rilancio sostenibile : Si sta svolgendo, in questi giorni, il festival Ecofuturo 2019, in quel di Padova. La manifestazione è immersa in un bellissimo parco, il Fenice Green Energy Park, dove si trovano esempi di installazioni di impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili. In questo magnifico contesto, dove i giovani possono toccare con mano le nuove tecnologie dedicate agli impianti fotovoltaici, eolici e a biomassa, il festival di Ecofuturo 2019, ...

EcoFuturo 2019 - Elly Schlein : "Transizione ecologica sfida globale. Necessario ripensamento del sistema economico"