Austria | Hamilton parte 4° | non 5° Perché 2+3 non fa 5 | ma 4…

Gran Premio d'Austria : Ferrari in pole position con Leclerc - Hamilton penalizzato - Vettel parte nono : Qualifiche agrodolci per la Ferrari al Gran Premio di Austria, sul Red Bull Ring dello Spielberg. Un fantastico Charles Leclerc conquista la pole position, mentre Sebastian Vettel sarà costretto a partire dalla nona posizione a causa di un guasto meccanico alla sua vettura. Con il tempo record di 1.

F1 - GP Austria 2019 : Lewis Hamilton penalizzato di 3 posizioni in griglia di partenza - partirà 5°. Ostruito Raikkonen : Si attendevano notizie da Spielberg (Austria), sede del nono round del Mondiale 2019 di F1. L’ufficialità è arrivata: Lewis Hamilton è stato penalizzato di 3 posizioni in griglia di partenza e dunque domani inizierà il suo GP dalla quinta posizione. Il britannico, inizialmente secondo a 259 millesimi dalla Ferrari di un eccezionale Charles Leclerc (pole position), si è reso protagonista di un episodio un po’ particolare in Q1: il ...

Austria : pole di Leclerc davanti a Hamilton e Verstappen. KO di Vettel : Il miglior tempo nelle qualifiche del GP d’Austria è di Charles Leclerc, che ha conquistato la seconda pole in carriera dopo una prestazione perfetta, una soddisfazione che attenua la delusione Ferrari per il problema meccanico che ha impedito a Sebastian Vettel di fare un tempo nel Q3. Leclerc ha fermato i cronometri sull’1.03.003s, nuovo record […] L'articolo Austria: pole di Leclerc davanti a Hamilton e Verstappen. KO di ...

VIDEO Kimi Raikkonen fa il dito medio a Lewis Hamilton! Britannico sotto inchiesta nelle qualifiche del GP d’Austria : Inconsueto episodio nelle qualifiche del GP d’Austria, valido per il Mondiale di Formula 1: Lewis Hamilton nel Q1 ostacola Kimi Raikkonen nel giro lanciato del finlandese, che comunque non verrà eliminato, il quale per tutta risposta, gli mostra il dito medio. Hamilton al momento è sotto investigazione, i due piloti sono stati chiamati per dare la versione dei fatti. Il Britannico è a rischio penalizzazione. IL VIDEO DEL dito medio DI Kimi ...

Lewis Hamilton F1 - GP Austria 2019 : “Oggi Leclerc era imbattibile - sulla gara di domani…” : Lewis Hamilton non è in pole position e questa già di suo è la prima notizia. Il “Re” del sabato, questa volta, non è stato in grado di avere la meglio su uno scatenato Charles Leclerc nelle qualifiche del Gran Premio d’Austria 2019 di Formula Uno, con una Mercedes che, per diversi motivi, non è risultata dominante come al solito nel giro veloce. Il pilota inglese, per questo motivo, è soddisfatto della sua prestazione e, ...

Formula 1 – Leclerc euforico - Hamilton sogna una lotta con i giovani rivali - Verstappen sorride : le parole dei protagonisti delle qualifiche in Austria : Leclerc sorridente, Hamilton pronto alla lotta con i giovanissimi, Verstappen soddisfatto davanti al pubblico Red Bull: le prime parole dei protagonisti delle qualifiche del Gp d’Austria E’ un fantastico Charles Leclerc il poleman del Gp d’Austria: il giovane monegasco della Ferrari ha terminato le qualifiche al Red Bull Ring col miglior tempo, segnando anche il nuovo record della pista col crono di 1.03.003. Leclerc si è ...

