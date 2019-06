La Juve ufficializza Fabio Pecchia allenatore dell’Under 23

De Ligt Juve ntus - è fatta! Contratto monstre : ecco quando sarà ufficializzato : DE Ligt Juventus - La Juventus si prepara a mettere le mani su De Ligt in maniera ormai ufficiale. Di fatto, secondo quanto riportato dalle ultime indiscrezioni di mercato, i bianconeri avrebbero raggiunto l’accordo totale con il giocatore. Contratto monstre e cifre da capogiro: il difensore guadagnerà circa 12 milioni di euro a stagione per i […] More

L’Inter ufficializza Conte - i tifosi della Juventus insorgono : lanciata una sorprendente petizione : Un tifoso bianconero ha lanciato su change.org una particolare petizione che vede come protagonista il nuovo allenatore dell’Inter L’arrivo di Antonio Conte sulla panchina dell’Inter non è affatto piaciuto ai tifosi della Juventus, considerando cosa ha rappresentato per la storia bianconera l’allenatore pugliese. LaPresse / AFP PHOTO / Josep LAGO Un vero e proprio tradimento per la maggior parte dei supporters del ...