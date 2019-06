Piano traffico Universiadi 2019 | strade chiuse e Ztl rimosse Quanto dura

termometropolitico

(Di venerdì 28 giugno 2019)e ZtlDa mercoledì 3 a domenica 14 luglio, nella città di Napoli, si svolgeranno le, ovvero le Olimpiadi riservate agli atleti universitari. Non è un caso che ilè una delle chiavi di ricerca più selezionate dagli utenti, e soprattutto dai cittadini di Napoli, desiderosi di conoscere come cambierà la viabilità, quali saranno lee come cambierà ildelle Ztl. E proprio oggi, venerdì 28 giugno, ilper leha avuto i suoi frutti, con conseguente paralisi per la città. Come racconta la sezione locale di Fanpage, infatti, già oggi gli automobilisti hanno dovuto affrontare non poche difficoltà, visto che in questo giorno sono attesi gli atleti che parteciperanno alle Olimpiadi universitarie.: le ...

DaDeMartino : Comunque nun ce voleva la zingara eh a capire che così sarebbe stato il panico. Il titolo del 'Roma' dell'11 aprile… - AlbertoLaudati : @tulliocp @liumonti Fortunatamente ho molto da fare. In ogni caso, sicuramente il piano traffico andava gestito meg… - tulliocp : @MarcoDiMaro Ma chi se le incula le Universiadi? Se poi il piano traffico è stato fatto da un imbecille la colpa no… -