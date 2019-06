La Scuola dei quartieri a Milano

Scuola - Bussetti : pronti alle nuove immissioni in ruolo dei docenti per settembre : La Scuola si prepara a ricevere le domande di iscrizione degli studenti in anticipo per consentire l’avvio del prossimo anno scolastico per tempo. La macchina ministeriale ha lavorato sodo per pubblicare i risultati della mobilità territoriale. A settembre dovranno essere immessi in ruolo i nuovi docenti dalle graduatorie di merito regionali del concorso straordinario. Le operazioni di mobilità sono propedeutiche a far sì che dalla seconda ...

Nasce in Italia la Scuola di volo internazionale dei Top Gun : Dalla scuola di volo di Galatina in provincia di Lecce, sede del 61esimo stormo dell'Aeronautica militare all'aeroporto di Decimomannu, in Sardegna, passando dal Salone aeronautico parigino di Le Bourget. È qui, infatti, che Aeronautica militare e Leonardo hanno presentato la IFTS, International Flight Training School, nuova scuola di volo internazionale per i Top gun di diversi Paesi. L'accordo, prevede la preparazione dei primi allievi per la ...

Bus dirottato - la società di trasporto e la Scuola media rifiutano di pagare i danni alle famiglie dei ragazzi : No al risarcimento per i danni materiali e morali subiti dai ragazzi cremaschi vittime, lo scorso 20 marzo, del dirottamento dell’autobus sul quale viaggiavano insieme ai propri insegnanti. Le famiglie degli studenti della media Vailati di Crema si sono appoggiate a diversi studi legali tra Crema e Milano chiedendo un indennizzo ad Autoguidovie, la società che gestisce il trasporto (oltre 1000 dipendenti e un giro d’affari consolidato di ...

Pensioni ultima ora : Quota 100 Scuola e PA - la situazione dei posti : Pensioni ultima ora: Quota 100 scuola e PA, la situazione dei posti Pensioni ultima ora: Quota 100 è una misura di pensione anticipata introdotta dal Governo Conte. In pratica consente, con un anticipo di qualche anno rispetto alle regole vigenti prima del Decreto Legge n. 4/2019, di andare in pensione con 62 anni di età e 38 anni di contributi versati. Pensioni ultima ora, Quota 100 e le conseguenze negli uffici pubblici Sin da ...

Scuola - PAS e precariato docenti ultime notizie : comunicato ufficiale dei parlamentari M5S : I parlamentari del Movimento 5 Stelle nelle Commissioni Cultura di Camera e Senato hanno provveduto ad emettere una nota congiunta per commentare l’intesa raggiunta dal Governo e dai sindacati in relazione alla questione del reclutamento docenti. comunicato ufficiale parlamentari M5S: ‘Tutelare meglio le diverse fasce del precariato’ “Il Movimento 5 Stelle è da sempre impegnato a chiudere definitivamente la stagione ...

Scuola De Scalzi-Polacco di Genova - la paura dei genitori diventa anticamera del razzismo : Questa storia parte con una lettera: la scrive il papà di un bambino iscritto alla Scuola Primaria De Scalzi-Polacco, è indirizzata all’assessore alle politiche educative e dell’Istruzione del Comune di Genova, e chiede chiarimenti circa “la presenza di persone, ‘senza dubbio extracomunitarie’, che seguirebbero lezioni contemporaneamente ai bambini e che utilizzerebbero lo stesso accesso utilizzato dai bambini“. Sarebbe ...

Speciale Scuola : intesa Miur sindacati per il reclutamento dei docenti della III fascia con servizio : L’intesa siglata ieri sera tra il Ministero e le organizzazioni sindacali ha definito le modalità del reclutamento dei docenti precari della III fascia in possesso di una pregressa esperienza di servizio di 36 mesi. Il passaggio successivo vedrà l’inserimento di un apposito emendamento al Decreto Crescita che dovrà essere approvato entro lunedì prossimo 17 giugno. I docenti precari che possono vantare il requisito delle tre annualità ...

Scuola - il nodo della sanatoria dei precari con 36 mesi : Dopo l’intesa raggiunta lo scorso 24 Aprile tra governo e sindacati, la trattativa per avviare la stabilizzazione dei docenti precari con 36 mesi di servizio riprende con l’appuntamento di oggi al Miur. In un articolo pubblicato da Italia Oggi viene scritto che molto probabilmente si opterà per una soluzione identica a quella adottata per i docenti abilitati. Sui nuovi Pas con o senza selezione si discute oggi. Ipotesi ...

In Edicola sul Fatto Quotidiano del 10 Giugno : L’attore per un applauso spesso è disposto a giocarsi la madre - Tullio Solenghi a 11 anni sul piatto della vita ha rilanciato con la Scuola : “Il primo pubblico sono stati i compagni di classe - il primo copione le imitazioni dei professori - la docente di Fisica la vittima preferita : giro di Marco Travaglio Le grandi scoperte. “La Repubblica delle Idee, fra gli ospiti Fabio Fazio: ‘La Rai è terreno di scontro della politica’” (Repubblica, prima pagina, 8.6). Ma va? Ma siamo proprio sicuri? Prima e dopo la cura. “Notte serena Amici, oggi non c’è un cazzo da festeggiare” (Matteo Salvini, europarlamentare Lega Nord, Twitter, 2.6.2013). “Non capisco cosa […] Il Marmidone Musica per il funerale: la tradizione ...

Scuola - precariato ultime notizie : Bussetti annuncia ‘2019 come l’anno dei concorsi’ ma qualcosa non torna : Il Ministro dell’Istruzione, Marco Bussetti, nel corso di un’intervista rilasciata a ‘Il Mattino’, ha ribadito come siano in arrivo i concorsi ordinari per la Scuola dell’infanzia e primaria e per la Scuola secondaria di primo e di secondo grado. Con questo annuncio il ministro vorrebbe lasciar intendere che il 2019 verrà ricordato come l’anno dei concorsi, quello della svolta nei confronti dell’annosa ...

Scuola - obblighi e impegni dei docenti dopo il termine delle lezioni : quali sono? : quali sono gli obblighi di servizio dei docenti della Scuola al termine delle lezioni? Come mostra il calendario scolastico, la Scuola sta per terminare in tutte le regioni. In alcune scuole, circolari dei dirigenti impongono ai docenti la presenza anche quando non è prevista alcuna attività. Cosa prevede la normativa? Normativa obblighi docenti dopo il termine delle lezioni Secondo la normativa, quali obblighi hanno i docenti al termine ...

Scuola - il supporto di Acer per il futuro dei ragazzi : contro il cyberbullismo : Acer, da sempre impegnata nel sostenere l’educazione dei ragazzi, sostiene, tramite il suo operato, la Scuola italiana, mettendo a disposizione risorse ed energie e proponendo un progetto didattico-educativo, atto ad insegnare ai ragazzi i pericoli e il disprezzo verso il cyberbullismo. L’azienda di Taipei non manca, inoltre, di realizzare un’offerta completa per creare classi digitali. L’obiettivo di Acer è sostenuto da ...

Scuola/ Esperienza e storie : così i nonni conquistano la stima dei ragazzi : L'associazione nonni 2.0 ha organizzato un concorso. Duemila elaborati hanno raccontato quanto sia importante la loro presenza nella vita dei giovani

Concorso Scuola e Pas - proposta ufficiale dei sindacati : accesso anche ai docenti di ruolo : Nel 2019 ci sarà una doppia possibilità, per i docenti e gli aspiranti tali, di stabilizzare la propria posizione all’interno del mondo scolastico. In primis sarà avviato il Pas (percorso abilitativo speciale) per i docenti con 36 mesi di servizio alle spalle che potranno accedere al ruolo, dopo aver superato l’anno di prova presso un istituto scolastico. Molto probabilmente, come dichiarato oggi dal senatore Pittoni, il primo scaglione di ...