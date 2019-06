“E’ morta soffocata mentre facevamo sesso orale” Ma la verità è un altra | marito

ilfattoquotidiano

(Di venerdì 28 giugno 2019) Prima ha detto che la moglie si era tagliata il piede con un bicchiere ed era caduta dalle scale. Poi che eraa causa “di un intenso rapporto orale”. Robert Simpson-Scott, 44 anni, ha raccontato queste due versioni ai medici quando sue moglie, Sally Cavender, anche lei di 44 anni, è arrivata all’ospedale Addenbrookes di Cambridge, lo scorso 4 dicembre. La donna èpoco dopo: secondo l’autopsia, aveva subito la frattura della colonna vertebrale, lesioni costali multiple e sofferto di una lesione cerebrale che le avrebbe impedito di respirare autonomamente. Aveva inoltre lividi in tutto il corpo. Segni che hanno raccontato una storia diversa da quella del. Come riporta la Bbc, il 44enne è stato accusato di aver ucciso la compagna cercando di far passare la cosa come un incidente. L’uomo è stato arrestato il 5 dicembre ma solo la ...

