Dopo appena un' ora di gioco | Control sembra straordinario - articolo

(Di venerdì 28 giugno 2019) Penso che la regola numero uno sulle opere di David Lynch sia che non dovreste mai scrivere nulla sulle opere di David Lynch. Ma infrangerò questa regola (solo per poco tempo, lo giuro), per raccontarvi che mentre provavo la demo diall'E3, c'è stato un momento cheva uscito da un copione di Lynch, ed è stato stupendo.poche ore diuno dei miei primi compiti è stato quello di trovare un bidello. L'ho rintracciato e trovato in una piccola stanza secondaria (c'è una semplicità disarmante nel rintracciare cose e persone in).Per arrivare fin qui ho combattuto con persone e mostri, campi di distorsione della realtà in un claustrofobico edificio del governo privo di finestre, buttando giù muri, pavimenti, scrivanie e sedie che si frapponevano al mio cammino.diché ho aperto una porta e sono rimasto lì attonito: c'era un bidello con un mocio e un ...

