Caldo record | battuto il 2003 | vittime | blackout e temperature incredibili

Caldo - situazione drammatica in tutt’Europa : clamorosi +46°C in Francia - nuovo record di sempre. Morti in Italia e Spagna - l’ONU : “basta - bisogna agire” : Una temperatura incredibile, che mai nessuno pensava di poter raggiungere in Francia: la massima più elevata di oggi nel Paese Transalpino è stata addirittura di +45,9°C. Letteralmente frantumato il record assoluto del Paese, che risaliva all’agosto 2003 ed era di +44,1°C, ben 1,8°C in meno! La temperatura ha raggiunto i +45,9°C tra le 16 e le 20 a Gallargues-le-Montueuxm nel dipartimento del Gard: MeteoFrance ha spiegato che queste ...

Caldo record sulle Alpi : spunta un lago azzurro sul Monte Bianco per lo scioglimento della neve : Il Caldo eccezionale che sta interessando l'Europa centro-occidentale e il Nord Italia sta abbattendo numerosi record di temperatura sia in quota che al suolo (leggi qui la notizia del record...

Caldo : oggi il record storico assoluto di consumo di energia elettrica a Milano : Nella giornata di oggi “è stato raggiunto un carico massimo sulla rete elettrica di 1.635 Megawatt, record assoluto che supera la punta più alta mai registrata in città di 1.625 MW del luglio del 2015″. Lo fa sapere Unareti, spiegando che l’ondata di Caldo anomalo registrata in questi giorni a Milano ha portato ad un’impennata dei consumi di energia in città, tanto che oggi è stato registrato il livello più alto di ...

Caldo record - ma anche killer : sale il numero delle vittime in tutta Europa : Si è fatta attendere come poche volte negli ultimi decenni la bella stagione, ma dopo la pioggia, il freddo e in molti casi anche la neve che hanno fatto saltare quasi per intero la stagione intermedia primaverile, l'estate ha presentato immediatamente il suo biglietto da visita più rovente. Il Caldo riservato di solito ai mesi di luglio e agosto, stavolta è arrivato già in giugno, con temperature che quotidianamente sforano i picchi record ...

