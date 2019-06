Ancelotti cambia idea su Rog | lo vuole a Dimaro prima di valutare la cessione

Kiss Kiss Napoli – Varriale : “Mi aspetto un Napoli diverso per la nuova stagione - con questo acquisto Ancelotti potrà cambiare” : Enrico Varriale, vice-direttore di Rai Sport, è intervenuto ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli analizzando le caratteristiche che vorrà Ancelotti per il suo Napoli : “La coppia Manolas-Koulibaly permetterebbe ad Ancelotti di giocare ancora di più il suo calcio, con la difesa alta e con gli esterni sul fondo. Il prossimo anno il Napoli vorrà essere più spregiudicato piú aggressivo in certi frangenti. Ancelotti vorrà una squadra in ...

Modugno a Kiss Kiss : “Ancelotti vorrà cambiare aspetto al nuovo Napoli - c’è un nome nuovo per gli azzurri” : Francesco Modugno, giornalista di Sky Sport, ha parlato ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli facendo il punto sulla trattativa per Manolas e su un nome nuovo per il Napoli : “Manolas? C’è la disponibilità del giocatore, poi chiaramente è una trattativa complicata, la volontà della Roma é quella di incassare l’intera clausola da 36 milioni. L’idea del Napoli è quella di convincere la Roma a concedere uno sconto sul ...

GRAFICO – Il Napoli 2019-20 - come cambia il modulo di Ancelotti coi nuovi acquisti : GRAFICO – Il Napoli 2019-20, come cambia il modulo di Ancelotti coi nuovi acquisti GRAFICO – Il Napoli 2019-20, come cambia il modulo di Ancelotti coi nuovi acquisti. Il calciomercato è solo all’ inizio ma le ipotesi e i rumors si susseguono a ritmi incessanti. Non passa giorno, infatti, che non venga accostato al Napoli un obiettivo di mercato e alcuni nomi stuzzicano la fantasia dei tifosi. Del resto si parla di Mauro ...

Zielinski : “Ancelotti mi ha cambiato. Sarri alla Juve? Mi divertirò a batterlo” : Il Corriere dello Sport riporta le parole di Piotr Zielinski. Il polacco si dice contento di come è andata la stagione, con 49 partite, di cui 36 in campionato, 3628 minuti effettivi di gioco, 7 gol e 2 assist. In mezzo anche 3 pali e tanti ruoli diversi. “Devo molto ad Ancelotti che mi ha cambiato posizione spesso: con lui, per quello che ha voluto, di coprire più parti del campo, ho dovuto chiedere molto a me stesso, anche un livello di ...

Napoli su Lukaku - Gazzetta : “De Laurentiis cambia strategia per accontentare Ancelotti” : Napoli su Lukaku, Gazzetta: “De Laurentiis cambia strategia per accontentare Ancelotti” Napoli su Lukaku, Gazzetta: “De Laurentiis cambia strategia per accontentare Ancelotti”. Prosegue senza soste il casting per quello che sarà un colpo di alto profilo per l’ attacco azzurro. Nei giorni scorsi rumors e indiscrezioni si sono susseguite ad un ritmo davvero incessante. E così, dopo Rodrigo del Valencia, Duvan ...

Ciro Ferrara : “La forza del Napoli è Ancelotti. La Juve cambia e continua a vincere” : Ciro Ferrara è stato a lungo capitano del Napoli. Oggi sul Mattino Gianluca Agata lo intervista e tra le domande c’è anche quella sul capitano Lorenzo. A lui Ferrara consiglia di lasciarsi scivolare addosso le critiche, che a Napoli spesso fanno più male, e di scegliere la strada migliore per se stesso. “Nei confronti dei giocatori napoletani è come se non si accettasse che possano avere un periodo difficile. Come se si dovesse ...

Luperto a KissKiss : «Cambiare ruolo non è facile - ma bisogna farlo. Ancelotti ha idee chiare su di me» : Sebastiano Luperto in un intervista a Radio KissKiss: Sulla cena di fine stagione «Mi hanno fatto cantare con i napoletani (Insigne e Gaetano, ndr), il mister mi ha chiamato con i napoletani, ma ormai è come se fossi napoletano. C’è stato un bel clima, ci siamo divertiti tanto» Il bilancio di quest’anno «E’ stato un anno importante sotto il profilo della crescita. Il mister mi ha gestito bene, schierandomi nelle occasioni ...